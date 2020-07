Xiaomi è stata la prima compagnia a lanciare, con Xiaomi Mi 10 Lite 5G, uno smartphone5G a basso costo, grazie alla Mobile Platform Qualcomm Snapdragon 765. L’arrivo di OnePlus Nord sembrava aver rimesso in discussione le cose ma con l’offerta bomba presente su Amazon non ci sono più dubbi.

Difficile infatti, se non impossibile, fare meglio di questa offerta, proposta da un venditore di terze parti ma spedita da Amazon. Potrete quindi godere dell’efficiente spedizione del colosso dell’e-commerce e del suo servizio di assistenza in grado di coprire qualsiasi inconveniente.

L’offerta riguarda tutte e tre le colorazioni anche se quella relativa alla versione Cosmic Grey è effettivamente una bomba. Bastano infatti 289,00 euro, senza costi aggiuntivi per i clienti Prime, per portarsi a casa l’ottimo Xiaomi Mi 10 Lite 5G che dispone tra l’altro di uno schermo da 6,57 pollici, 6-128 GB di memoria e una batteria da 4.160 mAh.

Ottimi anche i prezzi delle colorazioni Dream White, proposta a 315 euro, e Aurora Blue, acquistabile a 316,40. Da segnalare però che in questo caso si tratta di smartphone venduti e spediti da negozi di terze pareti. L’unica cosa da segnalare è che l’effettiva disponibilità dello smartphone è per il 29 luglio, quindi dovrete pazientare qualche giorno per averlo.

Un’attesa che vale comunque la pena di fare, visto che siamo di fronte a uno sconto di 110 euro rispetto al prezzo originale, oltre il 27% di sconto. Se stavate aspettando un’occasione simile per entrare nel mondo 5G senza affrontare una spesa esagerata, ecco il link all’acquisto di Xiaomi Mi 10 Lite 5G:

