Con la serie Xiaomi Mi 10 il produttore cinese ha indubbiamente alzato l’asticella del prezzo, seguendo un trend introdotto con Mi Note 10, allineandosi di fatto con gli altri top di gamma del mercato.

Come accade per gli altri produttori però, è sufficiente attendere qualche settimana dal lancio per iniziare a vedere i primi cali di prezzo, come quello che vi segnaliamo oggi. Parliamo della versione top di Xiaomi Mi 10, quella dotata di 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, nella colorazione grigia.

Su eBay è già possibile risparmiare ben 150 euro rispetto a quello che è il prezzo ufficiale italiano. Su Mi Store infatti il flagship Xiaomi è in vendita a 899,99 euro, un prezzo decisamente impegnativo anche per i Mi Fan più fedeli.

Ecco quindi che lo sconto proposto su eBay giunge ben accetto, permettendo di portarsi a casa un ottimo prodotto a un prezzo più abbordabile, pur se ancora decisamente elevato. Potete infatti acquistare Xiaomi Mi 10 nella variante 8-256 GB a 749,99 euro, spese di spedizione incluse, con la consegna in 24/48 ore tramite corriere espresso.

Se siete interessati potete utilizzare il link sottostante per acquistare il flagship al prezzo indicato.

