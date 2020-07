Dopo il lungo lockdown gli italiani si stanno rimettendo in moto e per molti è giunto il momento di rimettersi in forma. Se non siete appassionati di attività fisica ma cercate comunque uno strumento che vi dia qualche stimolo, oggi vi bastano dieci euro per acquistare uno strumento decisamente utile grazie all’offerta TomTop.

Si tratta dello smartwatch GM20, dotato di schermo a colori e connettività Bluetooth, per trasmettere i dati raccolti al vostro smartphone. È inoltre possibile ricevere le notifiche dalle applicazioni, senza quindi dover guardare lo smartphone ma semplicemente ruotando il polso.

È possibile monitorare la frequenza cardiaca, e conoscere la pressione sanguigna, misurare i passi percorsi ogni giorno e registrare attività sportive, per sapere come il vostro corpo sta rispondendo agli allenamenti. E se un acquazzone estivo dovesse cogliervi mentre state correndo? Nessun problema visto che la certificazione IP67 vi permette di utilizzare GM20 anche sotto la pioggia, senza che si verifichi alcun danno.

Buona anche l’autonomia visto che con una singola carica è possibile ottenere una settimana intera di funzionamento, che può arrivare a due settimane in stand-by o disattivando le notifiche dallo smartphone, che solitamente portano a un maggior consumo.

Potrete inoltre conoscere le calorie consumate, analizzare la qualità del sonno, impostare dei promemoria per muovervi con una certa regolarità, ottenere le previsioni del tempo e controllare la riproduzione musicale dello smartphone. Buona parte di queste impostazioni si effettuano tramite smartphone Android o iOS, sul quale va installata la companion app gratuita.

Informazione Pubblicitaria