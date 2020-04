Sembra che dovremo convivere a lungo con le mascherine, sia nell’imminente Fase 2 dell’emergenza sanitaria sia nelle fasi successive. Xiaomi ha pensato anche agli utenti appassionati di sport, realizzando Smartmi Air Sport.

Si tratta di una mascherina realizzata in neoprene e non è pensata per un utilizzo medico, quanto piuttosto per attività all’aria aperta. Il suo obiettivi principale è infatti quello di filtrare il particolato atmosferico e le polveri sottili che abbondano anche nelle nostre città, permettendo agli appassionati di attività all’aperto di respirare aria più pulita.

Visto che a breve sarà possibile tornare a fare jogging o passeggiate all’aria aperta (in alcune regioni è già possibile farlo), Xiaomi Smartmi Air Sport rappresenta la soluzione perfetta. È disponibile in tre diverse taglie e Xiaomi fornisce anche un comodo gancio per aumentare l’aderenza con il viso nel caso la mascherina dovesse risultare troppo grande.

Per facilitare la respirazione è presente, sul lato sinistro, un foro di ventilazione protetto da un apposito filtro. Si tratta di una mascherina riutilizzabile, nella quale può essere inserito un filtro usa e getta per avere sempre la massima igiene. Da sottolineare la presenza di una struttura tridimensionale flessibile che permette alla mascherina di rimanere distante da naso e bocca, per semplificare la respirazione.

