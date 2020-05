Arriva da Haylou, una delle tante compagnie che ruotano nell’ecosistema Xiaomi, un nuovo smartwatch dal prezzo molto contenuto, simile a quello di una smartband, ma ricco di funzionalità.

Si chiama Haylou Solar LS05, è realizzato interamente in metallo a eccezione del cinturino in silicone, Lo schermo TFT da 1,2 pollici è decisamente luminoso e ha una risoluzione di 240 x 240 pixel che permette di leggere chiaramente i dati raccolti durante il giorno e la notte. Per una migliore gestione è comunque possibile sincronizzare le misurazioni effettuate con il proprio smartphone, attraverso la companion app Haylou Fit.

Oltre a una buona qualità costruttiva. Haylou Solar LS05 gode di una ricca dotazione, come lettore di battito cardiaco, certificazione IP68 per utilizzarlo anche in acqua, sensore dedicato alle attività sportive che permette di riconoscere e gestire dodici diverse modalità sportive.

Previous Next Fullscreen

È possibile analizzare la qualità del sonno, attraverso i sensori presenti nello smartwatch e scoprire eventuali disturbi. Il monitoraggio del battito cardiaco può avvenire in modo continuativo, per rilevare immediatamente le anomalie che dovessero presentarsi.

È ovviamente possibile ricevere notifiche dal proprio smartphone, per rimanere sempre aggiornati anche senza consultare il telefono. Ottima l’autonomia, che raggiunge i 15 giorni con il monitoraggio continuo del battito cardiaco e si spinge fino a 30 giorni in standby, davvero niente male.

Tra gli sport gestiti troviamo jogging, camminata, ciclismo, arrampicata, corsa indoor, spinning, yoga, calcio, basket e molte altre. Compatte le dimensioni, 45,3 mm di diametro e 11,4 di spessore, per un peso di appena 54 grammi. Potete acquistare Haylou Solar LS05 su TomTop utilizzando il link sottostante.

Informazione Pubblicitaria