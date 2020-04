Di cuffie true wireless è davvero pieno il mercato, ma non sono molti i modelli pensati per gli sportivi. Quelle simili alle AirPods di Apple hanno la tendenza a cadere durante la corsa, e anche quelle più interne come le AirDots di Redmi non sono il massimo in quanto a stabilità.

Per gli sportivi la scelta giusta è un modello come le QCY T6, cuffie true wireless Bluetooth 5.0 dotate di un gancio auricolare per mantenerle sempre in posizione. Sono dotate di driver dinamici da 12 millimetri, per un audio coinvolgente, e la certificazione IPX4 vi garantisce l’utilizzo anche sotto la pioggia o se sudate durante l’allenamento.

Previous Next Fullscreen

Nonostante la presenza del gancio il peso rimane contenuto in appena 8,2 grammi, quindi non avrete nessun problema nell’utilizzo di tutti i giorni. È inoltre presente un’app proprietaria che, oltre a mostrare una simpatica animazione durante il pairing, permette di impostare lo stile dei controlli e di regolare l’equalizzatore, per adattarlo ai vostri gusti musicali.

Molto buona l’autonomia, pari a circa 5,5 ore con una singola carica, mentre grazie alla batteria da 600 mAh presente nella custodia, che svolge la funzione di caricabatteria, è possibile raggiungere l’autonomia complessiva di ben 30 ore.

Nella confezione di vendita troverete anche tre diverse paia di gommini per adattare al meglio le cuffie ai vostri padiglioni auricolari. A seguire il link per acquistare le cuffie QCY T6 su eBay.

Informazione Pubblicitaria