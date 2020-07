Tornano, anche per questa settimana, gli Imperdibili di eBay insieme ad altri tre eventi speciali validi anche per il mese di agosto. Vediamo dunque quali sono le iniziative prima di dare un’occhiata alle offerte più interessanti presenti tra gli Imperdibili.

Brand emergenti

Prende il via oggi una iniziativa dedicata ai brand emergenti, con una selezione ristretta di prodotti presentati nella pagina speciale dedicata all’evento. Per incentivare le vendite eBay offre un coupon di 10 euro valido dalle 9:00 di oggi e fino alle 23:59 del 31 agosto.

Il codice può essere utilizzato una sola volta per ciascun utente e permette di ottenere uno sconto immediato di 10 euro a fronte di una spesa minima di 20 euro. A seguire il codice sconto e il link alla pagina speciale dedicata all’evento, mentre per termini e condizioni dell’iniziativa vi rimandiamo a questa pagina.

Codice sconto PNEWBRAND10

Prodotti sotto i 20 euro

State cercando nuovi prodotti per l’estate, gadget, utensili per la casa, giochi o abbigliamento? Ecco la campagna dedicata alle offerte estive, con un denominatore comune: tutti i prodotti (o quasi) sono in vendita a un prezzo inferiore ai 20 euro. In generale comunque si tratta di prodotti a basso costo, per risolvere piccoli problemi in casa o per rinnovare il guardaroba senza spendere una fortuna.

La promozione è valida da oggi e fino al 23 luglio. Trovate tutti i prodotti in promozione visitando il link sottostante.

Prodotti Ricondizionati

Il terzo evento che prende il via oggi è dedicato ancora una volta a chi vuole risparmiare senza rinunciare comunque a una buona qualità. La promozione, che dura fino al 6 settembre, permette di acquistare prodotti ricondizionati (smartphone, computer, elettrodomestici, elementi di arredamento e molto altro) a prezzi imbattibili.

Tutti i prodotti sono coperti da una garanzia del venditore di 12 mesi e dalla garanzia clienti di eBay, per cui potrete acquistare in tutta tranquillità senza timore di brutte sorprese. Trovate tutti i prodotti in promozione visitando il link sottostante.

Imperdibili della settimana

Questa invece è una selezione degli smartphone più interessanti che trovate negli Imperdibili di eBay, con i prezzi validi da oggi e fino al 2 agosto.

Questa era solo una selezione ma visitando questa pagina potete trovare numerose altre novità e prodotti in super offerta. Affrettatevi dunque perché le offerte eBay potrebbero terminare e i prezzi variare leggermente. Sarà comunque nostra cura verificarli nel corso dei prossimi giorni.

