Team 17, una nota quanto storica compagnia produttrice di videogiochi, ha annunciato di recente alcuni sconti sui titoli disponibili sul Google Play Store. Sono inclusi negli sconti Worms 3 e Escapists 2, disponibili fino al prossimo 4 giugno 2020 a prezzi da non farsi scappare.

I giochi per Android di Team 17 scontati sul Play Store

C’è dunque una settimana di tempo per scaricare e acquistare tutti e sette i giochi premium di Team 17. Si va da cifre pari a 0,69 euro per Flockers a 1,89 per Escapists 2: Evasione Tascabile, passando per prezzi fissati a 1,09 euro per tutti gli altri (Worms 3, Sheltered, Worms 2 Armageddon e Penarium), eccezion fatta per The Escapists: Prison Escape, in vendita a 1,39 euro.

Se non avete mai giocato a questi titoli e siete intenzionati a provarli, è l’occasione giusta per farlo. Li potete scaricare direttamente dal Play Store di Google o seguendo i link nei rispettivi badge qui sotto, ma ricordate, c’è tempo fino al 4 giugno.

Acquista Worms 2: Armageddon a 1,09 euro

Acquista The Escapists: Prison Escape a 1,39 euro

Acquista Escapists 2: Evasione Tascbile a 1,89 euro

Acquista Worms 3 a 1,09 euro

Acquista Sheltered a 1,09 euro

Acquista Penarium a 1,09 euro

Acquista Flockers a 0,69 euro

