Su eBay è possibile approfittare fin da oggi di uno sconto del 10% (fino a un massimo di 50 euro) su vari prodotti tech, inclusi vari smartphone Redmi e una smartband della stessa famiglia. Ecco qualche esempio e tutti i dettagli per usufruire dello sconto.

Smartphone e smartband scontati con il coupon di eBay

Per utilizzare lo sconto del 10% cui accennavamo, è necessario inserire il codice PITAPAON nella sezione dedicata di eBay, codice utilizzabile fino a 10 volte per cliente, fino alle 23:59 del 31 dicembre 2020.

A seguire qualche esempio con alcuni smartphone Android e smartband in offerta che potete acquistare in sconto, compreso il nuovo Redmi Note 9S. Per inciso, i prezzi che vedete sono ancora da scontare con il coupon di eBay.

Per tutti gli altri prodotti interessati dalla promozione di eBay, questa è la pagina da tenere d’occhio. Se cercate altro, smartphone, smartwatch o altri prodotti tech di vario genere, date un’occhiata alla nostra pagina dedicata alle offerte e, sopratutto, iscrivetevi al canale Telegram dedicato.

