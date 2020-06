E’ il momento giusto per acquistare ASUS ROG Phone perché è in offerta speciale

ASUS ROG Phone torna di nuovo in offerta sullo e-shop di ASUS e questa volta – come promette l’azienda – siamo al cospetto di una Combo deal imbattibile: da oggi fino al 14 luglio 2020 infatti la versione 8-512 GB di ASUS ROG Phone è disponibile a un prezzo davvero speciale (e ci sono anche due accessori in regalo!).

ASUS ROG Phone in offerta speciale

Grazie a questa interessante promozione, è possibile accaparrarsi ASUS ROG Phone in versione 8-512 GB al prezzo di 499 euro e ottenere la Mobile Desktop Dock e la ROG Phone Cover in regalo. Benché sia stato presentato circa due anni fa, il primo smartphone da gaming di ASUS è in grado ancora di dire la sua, grazie al SoC Qualcomm Snapdragon 845 con GPU Adreno 630, gli 8 GB di RAM e i 512 GB di storage su formato UFS 2.1 e soprattutto al bel display AMOLED da 6 pollici a risoluzione 2180 x 1080 pixel con refresh rate a 90 Hz. La ciliegina sulla torta sono ovviamente i due accessori in omaggio: se la ROG cover vi consentirà di proteggere il vostro dispositivo, la dock consente di avere uno schermo in più per ottimizzare l’esperienza di gioco.

E’ chiaro che l’offerta speciale per ASUS ROG Phone è davvero interessante, non tanto per lo sconto di 400 euro sul prezzo di listino quanto per la Mobile Desktop Dock in omaggio. Ricordiamo comunque che la “Combo deal” sarà, salvo esaurimento scorte, valida fino al 14 luglio 2020. Se interessati, non lasciatevi scappare l’occasione!

ASUS ROG Phone a 499 euro | Link per l’acquisto