WINDTRE ha avviato oggi una nuova campagna tramite SMS per proporre ad alcuni clienti l’attivazione dell’offerta WINDTRE Summer 150 Giga: si tratta di una promozione pensata per l’estate che mette a disposizione tanti GB a un prezzo una tantum.

Come attivare WINDTRE Summer 150 Giga

Come anticipato qualche giorno fa, WINDTRE sta iniziando a proporre l’offerta WINDTRE Summer 150 Giga ad alcuni clienti selezionati: il pacchetto comprende 150 GB di traffico Internet da gestire in autonomia per 90 giorni, al prezzo una tantum di 12,99 euro. La nuova offerta estiva si disattiverà da sola dopo i tre mesi e non ci sarà dunque alcun rinnovo automatico.

Ecco l’SMS che WINDTRE sta inviando ad alcuni clienti:

“Per te un’offerta GIGAnte: 150 Giga per 90 giorni a solo 12,99 euro. Per attivare rispondi SUMMER150 a questo SMS o vieni nel tuo negozio WindTre preferito entro il 30 Giugno 2020. Disattivazione automatica dopo 90 giorni. WindTre accompagna la tua estate! Info su windtre.it/SUMMER150GIGA.”

Il costo dell’offerta viene addebitato sul metodo di pagamento già in uso (Carta di Credito, Conto Corrente o Carta Conto) o sul credito residuo, e i GB utilizzabili per il roaming nei Paesi dell’Unione Europea sono 6,1. Per ulteriori dettagli potete seguire questo link. Allora, avete intenzione di attivare WINDTRE Summer 150 Giga o ritenete già sufficiente la quantità di GB della vostra attuale offerta?

