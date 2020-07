WINDTRE rilancia le offerte estive Summer 150 Giga e Summer Edition xTe

WINDTRE, noto operatore nazionale di telefonia fissa e mobile, si appresta a rilanciare le proprie offerte estive, con particolare riferimento alle Summer 150 Giga e Summer Edition xTe, e mantiene in listino le offerte dedicate ai già clienti.

WINDTRE Summer 150 Giga

Dell’offerta WINDTRE Summer 150 Giga vi avevamo già parlato nel mese di giugno, tuttavia adesso torna di attualità. Alcuni clienti hanno già ricevuto il relativo SMS promozionale: la Summer 150 Giga di WINDTRE potrà essere attivata dai clienti in target dal 22 al 26 luglio 2020 (salvo ulteriori proroghe).

Per quanto concerne le condizioni, confermiamo quanto già detto in precedenza: WINDTRE Summer 150 Giga comprende un totale di 150 GB utilizzabili per un periodo di 90 giorni e prevede un costo di attivazione di 12,99 euro, addebitati sul credito residuo o sul diverso metodo di pagamento in uso. Si tratta di un costo una tantum, visto che, al decorrere dei tre mesi, la promozione si disattiva automaticamente e non può essere rinnovata.

I 150 GB della promozione – il cui sfruttamento presuppone la presenza di credito sulla SIM – non hanno priorità di consumo rispetto a quelli del bundle usuale del cliente e i consumi possono essere tenuti sotto controllo tramite app WINDTRE, area clienti del sito ufficiale, SMS al numero 4155 con testo DATI.

Per quanto riguarda l’utilizzo in Roaming UE, ai sensi del Regolamento Europeo 2016/2286, l’utilizzo del volume di dati alle stesse condizioni nazionali, è consentito nei Paesi dell’Unione Europea fino ad un quantitativo massimo di 6,1 GIGA nel periodo di riferimento (90 giorni).

La promozione non WINDTRE Summer 150 Giga non è compatibile con le offerte Giga Max, Voce e Internet, Noi Tutti Special Edition, Tourist Pass e Wind Kids.

Per maggiori informazioni, ecco la pagina ufficiale dell’offerta.

WINDTRE Summer Edition xTe

Passiamo adesso alle opzioni add-on WINDTRE Summer Edition xTe. Confermiamo quanto detto il mese scorso: tutte queste opzioni aggiuntive saranno attivabili almeno fino al 31 luglio 2020.

Le soluzioni disponibili sono numerose, possiamo ricordare: Minuti Illimitati xTe verso tutti i numeri nazionali a 5 euro al mese; 20 GB al mese a 4,99 euro al mese; 40 GB al mese a 6,99 euro al mese; 100 GB al mese a 9,99 euro al mese; 200 GB al mese a 14,99 euro al mese. Per i clienti dell’ex brand Tre, invece, ci saranno: 16 GB al mese a 3,99 euro al mese; 30 GB al mese a 5,99 euro al mese; 60 GB al mese a 7,99 euro al mese; 200 GB al mese a 14,99 euro al mese.

Tutto questo senza dimenticare che tra le offerte WINDTRE sono sempre disponibili quelle “su misura” della serie MIA, anche in versione Easy Pay e Call Your Country. Alcuni rivenditori potrebbero anche proporre di completarle con l’acquisto di smartphone a rate tramite MIA Telefono Incluso. Tra i modelli attualmente presenti nel listino di WINDTRE possiamo ricordare: Xiaomi Mi 10 a partire da 13,99 euro al mese, Huawei P40 Lite E a partire da 11,99 euro al mese, Huawei P30 Lite NE a partire da 5,99 euro al mese, Apple iPhone 7 da 7,99 euro al mese e Samsung Galaxy A20e a partire da 0 euro al mese. Per la rateizzazione è sempre previsto anche un costo di attivazione di 3 euro.

Fino al 22 agosto, infine, è stata prorogata anche l’offerta di rete fissa WINDTRE MIA Super Fibra.