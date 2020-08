WINDTRE a caccia di nuovi clienti con queste offerte operator attack locali

WINDTRE, noto operatore nazionale di telefonia fissa e mobile, prova ad infiammare il mese di agosto 2020 con una serie di offerte operator attack, molto interessanti in fatto di contenuti, sebbene caratterizzate da alcune limitazioni in termini di disponibilità.

Offerte operator attack local di WINDTRE: chi può attivarle

Prima di entrare nel merito delle singole offerte che WINDTRE ha deciso di proporre, dunque, è bene chiarire fin da subito che, trattandosi di offerte operator attack, hanno dei target determinati: possono attivarle soltanto i nuovi clienti WINDTRE che facciano contestuale richiesta di portabilità del proprio numero e che provengano da Iliad, Fastweb, Poste Mobile e alcuni operatori virtuali (sono esclusi Kena Mobile, LycaMobile, ho. Mobile e Very Mobile).

In secondo luogo, dal momento che parliamo di offerte local, esse sono disponibili all’attivazione presso i punti vendita WINDTRE aderenti soltanto in alcune province italiane, come ad esempio Alessandria, Bari, Latina, Pistoia, Padova, Prato, Trapani e Trieste.

Offerte operator attack local di WINDTRE (agosto 2020)

La prima offerta che i clienti interessati possono scegliere per passare a WINDTRE è la Go 70 Fire+ Limited Edition. Essa sarà disponibile fino al 31 agosto 2020 (al netto di eventuali proroghe) e prevede un bundle composto da minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali di rete fissa e mobile, 200 SMS verso tutti e 70 GB di traffico dati. Il tutto viene offerto al costo di 6,99 euro al mese, con addebito sul credito residuo e con costo di attivazione azzerato.

Le alternative, in ogni caso, non mancano:

WINDTRE Go 50 Top+ Limited Edition propone minuti illimitati, 200 SMS e 50 GB al costo di 5,99 euro al mese con addebito sul credito residuo. SIM e costo di attivazione sono gratuiti;

propone minuti illimitati, 200 SMS e 50 GB al costo di 5,99 euro al mese con addebito sul credito residuo. SIM e costo di attivazione sono gratuiti; WINDTRE Go 100 Fire+ Easy Pay Limited Edition prevede gli stessi minuti e SMS, ma 100 GB di traffico dati e costa 6,99 euro al mese. In questo caso il metodo di pagamento è Easy Pay, dunque addebito su conto corrente o SEPA SDD. Il costo di attivazione di 49,99 euro è azzerato in promozione, la SIM è gratuita e non è previsto alcun vincolo in caso di recesso anticipato.