WINDTRE prova a riconquistare alcuni ex clienti attraverso una nuova campagna SMS winback: l’operatore sta proponendo l’offerta WINDTRE GO 50 Star+, con tutto ciò che serve a 7,99 euro al mese. Scopriamo insieme i dettagli e chi può attivarla.

Ecco l’offerta WINDTRE GO 50 Star+ e chi può attivarla

L’offerta WINDTRE GO 50 Star+ viene proposta tramite SMS ad alcuni ex clienti selezionati, che sono stati perlopiù tra le fila di Wind e Tre prima della fusione. Come sempre vi ricordiamo che per ricevere il messaggio bisogna aver lasciato il consenso alle comunicazioni commerciali prima di essere passati ad altri operatori.

L’offerta WINDTRE GO 50 Star+ include minuti illimitati di chiamate verso tutti, 200 SMS verso tutti e 50 GB di Internet a 7,99 euro al mese, con inclusi alcuni servizi come Ti Ho Cercato, Hotspot e Segreteria Telefonica (l’ascolto è incluso nell’offerta in Italia e UE). L’attivazione è gratuita, ma è richiesto il pagamento di 10 euro per la nuova SIM. Ecco il testo del messaggio inviato ad alcuni utenti:

“Vuoi avere 50 GIGA a soli 7,99 euro al mese, e in più minuti illimitati e 200 SMS, sulla nuova rete TOP QUALITY di WINDTRE? Scopri l’esclusiva GO 50 STAR+! Per maggiori info su costi e privacy vai su windtre.it/go-50-star-plus e corri nei nostri negozi entro il 15 Giugno 2020. Attivazione gratuita e costo SIM 10 euro.”

Sul sito WINDTRE, al link incluso nell’SMS, sono inseriti tutti i dettagli, ma non è purtroppo possibile procedere all’attivazione online. L’acquisto con portabilità va effettuato necessariamente in uno dei punti vendita WINDTRE entro il 15 giugno 2020, salvo eventuali proroghe.

Trattandosi di un’offerta winback proposta tramite campagna promozione è quasi certo che risulti attivabile solo dai clienti che abbiano ricevuto l’SMS. Per maggiori chiarimenti potete comunque rivolgervi al negozio WINDTRE più vicino.

