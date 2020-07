Novità per WINDTRE e Vodafone, che in queste ore stanno proponendo offerte telefoniche e qualche sconto sugli smartphone: scopriamo insieme WINDTRE GO 50 Fire Plus, le occasioni di Vodafone Infinito Smartphone Edition e Vodafone Shake it FUN.

WINDTRE pensa gli ex clienti con GO 50 Fire Plus

Nelle ultime ore alcuni ex clienti WINDTRE stanno ricevendo degli SMS winback che propongono di ritornare tra le fila dell’operatore: attraverso questo messaggio viene pubblicizzata l’offerta denominata WINDTRE GO 50 Fire Plus, che include minuti illimitati verso tutti, 200 SMS verso tutti e 50 GB di traffico Internet al prezzo di 6,99 euro al mese.

“AFFRETTATI! 50 GIGA sulla nuova rete TOP QUALITY di WINDTRE, minuti illimitati e 200 SMS a soli 6,99 euro al mese con l’esclusiva GO 50 FIRE+! Vieni nei nostri negozi entro il 24 Luglio 2020. Attivazione gratuita e SIM 10 euro. Info costi e privacy su windtre.it/go-50-fire-plus.“

L’offerta viene proposta con attivazione gratuita e un costo per la SIM di 10 euro. Per attivarla è necessario recarsi in un negozio WINDTRE entro il 24 luglio 2020, salvo proroghe, e purtroppo non è possibile acquistare online. Per ulteriori informazioni potete fare riferimento a questo link.

Vodafone Infinito Smartphone Edition prosegue con questi modelli

Vodafone Infinito Smartphone Edition viene prorogata e risulta ora valida fino al 31 agosto 2020, salvo ulteriori cambiamenti. Si tratta di un’offerta dedicata a coloro che vogliono abbinare uno smartphone con pagamento a rate e anticipo zero alle tariffe Vodafone Infinito Gold e Black: gli utenti possono scegliere smartphone Samsung, Apple e Huawei, con assicurazione RED Care Kasko di 24 mesi inclusa.

Ecco le proposte di abbinamento di Vodafone Infinito Smartphone Edition, tutte senza anticipo iniziale:

Samsung Galaxy S20 5G a 20 euro al mese;

Samsung Galaxy S20+ 5G a 25 euro al mese;

Apple iPhone SE 128 GB a 15 euro al mese;

Apple iPhone 11 128 GB a 20 euro al mese;

Apple iPhone 11 Pro 64 GB a 30 euro al mese;

Huawei P40 5G a 15 euro al mese.

Per ulteriori informazioni sulle offerte Vodafone Infinito e sugli smartphone da abbinare potete seguire questo link.

Arriva Vodafone Shake it FUN per i più giovani

Chiudiamo queste offerte telefoniche con Vodafone Shake it FUN, una nuova tariffa dedicata ai clienti under 25 che include navigazione senza limiti e senza consumare GB per alcuni giochi, per la visione di Twitch e per l’uso di social, chat e musica:

minuti e SMS illimitati verso tutti;

20 GB di Internet con addebito su credito residuo, oppure 40 GB con Smart Pay;

navigazione senza limiti in chat, social, musica e gaming (Vodafone Power Gaming incluso);

abbonamento Tidal premium per 6 mesi (poi 6,99 euro al mese).

Tutto questo, come vi avevamo anticipato, viene proposto da Vodafone al costo di 9,99 euro al mese, con contributo di attivazione di 5 euro e costo della SIM di 10 euro (con 5 euro di traffico incluso). Per ulteriori informazioni su Vodafone Shake it FUN potete seguire questo link.

Leggi anche: migliori offerte telefoniche