TIM MyTIM Day offre 300 SMS White, WINDTRE FREE Summer Edition e Summer 150 Giga

L’inizio della nuova settimana ha portato delle novità in casa WINDTRE e TIM: nel primo caso nelle forme dell’opzione FREE Summer Edition a prezzo scontato e della promozione Summer 150 Giga, nel secondo caso attraverso la nuova promozione 300 SMS White, nell’ambito dell’iniziativa MyTIM Day. Senza ulteriori indugi, vediamo nel dettaglio cosa prevedono e a chi si rivolgono queste nuove iniziative firmate WINDTRE e TIM.

WINDTRE FREE Summer Edition: info e costi

WINDTRE FREE Summer Edition si rivolge a tutti i nuovi clienti del noto operatore telefonico che a partire da oggi, 22 giugno, decideranno di acquistare a rate determinati smartphone Samsung e Huawei in abbinamento alle offerte Unlimited e XLarge Easy Pay.

L’opzione può essere attivata al costo di 3,99 euro al mese invece di 5,99 euro. Per quanto riguarda i dispositivi coinvolti nell’iniziativa, nel caso di Samsung si tratta di Samsung Galaxy S20 sia 4G che 5G, Samsung Galaxy S20+ sia 4G che 5G, Samsung Galaxy S20 Ultra 5G, Samsung Galaxy S10, Samsung Galaxy S10e, Samsung Galaxy Note 10, Samsung Galaxy Note 10+ e Samsung Galaxy Note 10 Lite. Passando a Huawei, i modelli interessati sono Huawei P40, Huawei P40 Pro, Huawei P40 Pro+, Huawei P30, Huawei P30 Pro e Huawei P30 New Edition.

Per gli smartphone non elencati, il costo rimane di 5,99 euro al mese. Da oggi il servizio è disponibile anche per Apple iPhone SE (2020).

WINDTRE FREE Summer Edition, abbinato a Telefono Incluso, prevede una durata contrattuale di 30 mesi e comprende i servizi aggiuntivi:

Cambia – Dal 19° al 29° mese dall’attivazione, il cliente ha la possibilità di cambiare lo smartphone con uno nuovo (scelto tra quelli disponibili nell’apposito listino in vigore, i quali potrebbero prevedere un anticipo) senza costi aggiuntivi e presso un negozio WINDTRE, dove è necessario consegnare il dispositivo precedentemente acquistato.

– Dal 19° al 29° mese dall’attivazione, il cliente ha la possibilità di cambiare lo smartphone con uno nuovo (scelto tra quelli disponibili nell’apposito listino in vigore, i quali potrebbero prevedere un anticipo) senza costi aggiuntivi e presso un negozio WINDTRE, dove è necessario consegnare il dispositivo precedentemente acquistato. Restituisci – Durante il 29° mese, i clienti che non sfruttano il servizion “Cambia” possono restituire lo smartphone (rivendendolo ad un Partner di WindTre) in un negozio dell’operatore autorizzato. La restituzione prevede un costo di 50 euro (che diventano 100 euro se si tratta di uno smartphone riparato con parti di ricambio non originali presso un centro non autorizzato da Wind Tre) da corrispondere all’operatore.

– Durante il 29° mese, i clienti che non sfruttano il servizion “Cambia” possono restituire lo smartphone (rivendendolo ad un Partner di WindTre) in un negozio dell’operatore autorizzato. La restituzione prevede un costo di 50 euro (che diventano 100 euro se si tratta di uno smartphone riparato con parti di ricambio non originali presso un centro non autorizzato da Wind Tre) da corrispondere all’operatore. Tieni – I clienti che non effettuato il cambio o la restituzione dello smartphone, al 30° mese ne rimangono in possesso pagando un eventuale contributo definito “costo Tieni”.

– I clienti che non effettuato il cambio o la restituzione dello smartphone, al 30° mese ne rimangono in possesso pagando un eventuale contributo definito “costo Tieni”. L’assistenza Kasko – Permette l’accesso al servizio di assistenza tecnica (numero 159) per la riparazione dello smartphone oggetto del contratto FREE, in caso di danni accidentale non coperti dalla garanzia legale. Prevede un intervento di riparazione ogni 12 mesi per un massimo di due interventi totali. Ad ogni intervento il cliente è tenuto a corrispondere, direttamente al centro di assistenza, un importo per la riparazione di 109 euro. Non copre furto, riparazione di danni e malfunzionamenti causati la liquidi, con dolo o colpa grave, uso anomalo, improprio o incuria del da parte del proprietario; dovuti a deperimento, logoramento, all’inosservanza delle prescrizioni per l’installazione, l’uso e la manutenzione o verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi connessi a lavori di pulitura, controllo, manutenzione e revisione, oppure a seguito di eventi naturali (come agenti atmosferici, terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, eventi sociopolitici, e altri tipi di calamità) e a problemi connessi al malfunzionamento di applicativi di terze parti installati successivamente all’acquisto del device.

Nella versione promozionale potrebbe essere scontato anche il contributo di attivazione una tantum di 3 euro.

WINDTRE Summer 150 Giga e Summer Edition xTe

La seconda novità targata WINDTRE è la promozione Summer 150 Giga, che, salvo cambiamenti dell’ultimo secondo, verrà proposta a partire da domani ad alcuni già clienti dell’operatore.

WINDTRE Summer 150 Giga comprenderà un totale di 150 GB utilizzabili per un periodo di 90 giorni e prevede un costo di attivazione di 12,99 euro, addebitati sul credito residuo o sul diverso metodo di pagamento in uso. Si tratta di un costo una tantum, visto che, al decorrere dei tre mesi, la promozione si disattiverà automaticamente e non potrà essere rinnovata.

I 150 GB della promozione non avranno priorità di consumo rispetto a quelli del bundle usuale del cliente e i consumi potranno essere tenuti sotto controllo tramite app WINDTRE, area clienti del sito ufficiale, SMS al numero 4155 con testo DATI.

La promozione potrà essere attivata soltanto dai clienti selezionati o tramite l’app WINDTRE o presso i rivenditori aderenti.

Per quanto riguarda l’utilizzo in Roaming UE, ai sensi del Regolamento Europeo 2016/2286, l’utilizzo del volume di dati alle stesse condizioni nazionali, è consentito nei Paesi dell’Unione Europea fino ad un quantitativo massimo di 6,1 GIGA nel periodo di riferimento (90 giorni).

La promozione non WINDTRE Summer 150 Giga non è compatibile con le offerte Giga Max, Voce e Internet, Noi Tutti Special Edition, Tourist Pass e Wind Kids.

A partire dal 25 giugno (fino al 31 luglio), inoltre, alcuni già clienti WINDTRE selezionati si vedranno proposte le opzioni aggiuntive Summer Edition xTe, aggiornate rispetto alle versioni preesistenti. Ad esempio, saranno disponibili: Minuti Illimitati xTe verso tutti i numeri nazionali a 5 euro al mese; 20 GB al mese a 4,99 euro al mese; 40 GB al mese a 6,99 euro al mese; 100 GB al mese a 9,99 euro al mese; 200 GB al mese a 14,99 euro al mese. Per i clienti dell’ex brand Tre, invece, ci saranno: 16 GB al mese a 3,99 euro al mese; 30 GB al mese a 5,99 euro al mese; 60 GB al mese a 7,99 euro al mese; 200 GB al mese a 14,99 euro al mese.

TIM MyTIM Day: ecco 300 SMS White

Passando alle vicende di casa TIM, la nuova promozione resa disponibile nell’ambito dell’iniziativa MyTIM Day – la precedente è scaduta ieri – è 300 SMS White e sarà disponibile fino al 29 giugno 2020.

300 SMS White prevede una durata di tre mesi e permette di avere ogni mese 300 SMS – che si aggiungono a quelli dell’offerta del cliente con priorità di consumo – al costo di 1,99 euro. Non sono previsti costi di attivazione. L’attivazione può avvenire dalla sezione “Offerte per Te” dell’app MyTIM e nell’area clienti del sito ufficiale e avviene entro 48 ore dalla richiesta. La disattivazione è automatica.