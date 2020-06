Vodafone e WINDTRE a caccia di nuovi clienti con queste ottime offerte

Mentre ci avviciniamo alla metà del mese di giugno, Vodafone e WINDTRE, due dei maggiori operatori nazionali di telefonia fissa e mobile, continuano a darsi da fare nel tentativo di conquistare nuovi clienti con un paio di offerte ricche di contenuti a prezzi decisamente interessanti.

Vodafone Special 50 Digital Edition nei Call Center

Giusto un paio di giorni fa vi abbiamo riportato alcune promozioni che vedono coinvolta anche Vodafone, tuttavia in quel caso si parlava di rete fissa, oggi invece spostiamo lo sguardo sul mondo mobile e in particolare sull’offerta Vodafone Special 50 Digital Edition.

Di quest’offerta e della sua disponibilità online vi avevamo parlato ad inizio maggio, adesso invece ci occupiamo delle proposte in arrivo tramite Call Center.

In particolare, Vodafone Special 50 Digital Edition viene declinata come offerta winback per gli ex clienti che avevano lasciato il consenso commerciale: i Call Center (in outsourcing) stanno contattando telefonicamente i clienti selezionati per proporre loro Vodafone Special 50 Digital Edition al prezzo di 7 euro al mese. L’offerta comprende minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, SMS illimitati e 50 GB di traffico dati in 2G/3G/4G.

Ai fini dell’attivazione è necessaria la contestuale portabilità del numero e pare che la maggiori parte dei clienti contattati siano attuali clienti Iliad, Fastweb e di operatori virtuali (tranne ho.). Il costo iniziale da sostenere, per la SIM, la spedizione ed il primo rinnovo, è di 22 euro.

Naturalmente è prevista anche la possibilità di sfruttare i contenuti in roaming UE e sono inoltre inclusi i servizi di segreteria e quelli di reperibilità Chiamami e Recall senza costi aggiuntivi e il servizio Digital Service che permette di avere assistenza digitale 24 ore su 24 tramite MyVodafone, Area Fai Da Te e Tobi.

Ad alcuni ex clienti sta arrivando la stessa proposta anche mediante i classici SMS “Torna in Vodafone“, mentre ad altri viene proposta la meno allettante Vodafone Special Unlimited a 12 euro al mese (minuti e SMS illimitati nazionali e 50 GB da TIM e WindTre e spesa iniziale di 27 euro).

WINDTRE Go Top+ anche da PosteMobile e Fastweb

WINDTRE Go Top+ non è un’offerta nuova, ve ne abbiamo già parlato in questi mesi, adesso c’è di nuovo che almeno fino al 15 giugno 2020 potrà essere attivata dai clienti provenienti da due nuovi operatori targer: PosteMobile e Fastweb.

L’attivazione potrà avvenire solo presso i punti vendita WINDTRE aderenti e potrà riguardare sia la soluzione WINDTRE Go 50 Top+ che la Go 100 Top+ Easy Pay, entrambe a 5,99 euro al mese ma con le solite differenze:

WINDTRE Go 50 Top+ comprende minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 200 SMS verso tutti e 50 GB di traffico dati e prevede addebito su credito residuo e costo di attivazione gratuito.

comprende minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 200 SMS verso tutti e 50 GB di traffico dati e prevede addebito su credito residuo e costo di attivazione gratuito. WINDTRE Go 100 Top+ Easy Pay comprende minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 200 SMS verso tutti e 100 GB di traffico dati, ma addebito con metodo Easy Pay su conto corrente o carta di credito. In questo caso, inoltre, l’attivazione è gratuita in promozione invece di 49,99 euro, ma prevede un vincolo di permanenza di 24 mesi (il costo viene rateizzato a 2,10 euro al mese e in caso di recesso anticipato vengono addebitate le rate mancanti).

Naturalmente le stesse offerte rimangono attivabili anche per gli operatori virtuali già previsti, ovvero BT Enia Mobile, BT Italia Full MVNO, CoopVoce, Daily Telecom, Digi Mobil, GreenICN, Intermatica, Mundio, NTMobile, NoiTel, Optima Mobile, PLDT Italia Smart Pinoy, Plintron, Rabona, Tiscali Mobile, UnoMobile e Welcome Italia (niente da fare per chi proviene da Kena Mobile, LycaMobile e ho. Mobile).

Rimangono inoltre in listino anche altre offerte: GO 50 Fire e GO 100 Fire Easy Pay con minuti illimitati, 200 SMS e 50/100 GB a 6,99 euro al mese per i nuovi clienti WINDTRE provenienti da iliad, Kena Mobile e ho. Mobile; GO 50 Special e GO 100 Special Easy Pay con minuti illimitati, 200 SMS e 50/100 GB a 9,99 euro al mese per i nuovi clienti WINDTRE provenienti principalmente da LycaMobile.