Vodafone Special 20+50 GB a 9,99 euro, ora con Happy Black e Promo Non Pago

Vodafone, uno dei maggiori operatori nazionali di telefonia fissa e mobile, non perde mai occasione per proporre qualche nuova offerta o per ridefinire quelle già attive ed è proprio quello che sta succedendo alla Vodafone Special 20 + 50 GB, che si arricchisce di nuovi vantaggi mantenendo invariato il costo mensile.

Vodafone Special 20 + 50 GB, ora con Happy Black e Promo Non Pago

Vodafone Special 20 + 50 GB non è un’offerta completamente inedita, ve ne avevamo già parlato in tempi non sospetti: si tratta di un’operator attack rivolta ai clienti di Iliad, Fastweb e alcuni operatori virtuali (sono però esclusi Kena Mobile, VeryMobile, LycaMobile e Tiscali Mobile, oltre ovviamente a ho. Mobile).

Adesso, però, l’operatore ha deciso di aggiustare il tiro e di inserire dei vantaggi aggiuntivi nel bundle già previsto precedentemente – ovvero, minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, 1.000 SMS verso i numeri italiani e 20 GB di traffico Internet in 2G/3G/4G, più l’opzione gratuita da 50 GB (per un totale di 70 GB al mese), che rimarrà attiva finché sarà mantenuta l’offerta.

In particolare, nei punti vendita Vodafone, a partire dalla giornata di ieri, è possibile attivare l’offerta Vodafone Special 20 + 50 GB e ottenere inclusi nel prezzo anche Vodafone Happy Black gratis (invece di 1,99 euro al mese) a tempo indeterminato, i Digital Service e le Promo Non Pago.

In particolare, i servizi Promo Non Pago Chiamami & Recall e Promo Non Pago Segreteria consentono di non pagare i costi dovuti in caso di utilizzo dei servizi SMS di reperibilità Chiamami e Recall e per l’ascolto della Segreteria Telefonica.

Da non dimenticare, infine, i Digital Services, ovvero l’assistenza tramite canali digitali di Vodafone, come ad esempio TOBi e l’App MyVodafone, inclusi e disponibili 24 ore su 24.

Tutto questo lasciando invariato il costo del rinnovo mensile, che rimane di 9,99 euro. Per quanto riguarda il metodo di pagamento, l’attivazione di Vodafone Special 20 + 50 GB porta con sé anche il servizio di Ricarica Automatica di Vodafone. L’offerta, infatti, richiede Smart Pay, vale a dire il pagamento esclusivamente con addebito su carta di credito o SDD. Questo, a quanto pare, dovrebbe garantire il prezzo bloccato per almeno 2 anni dall’attivazione.

A proposito di attivazione, il costo da sostenere è di appena 0,01 euro, al quale vanno però aggiunti 10 euro necessari la nuova SIM Ricaricabile Vodafone con 5 euro di traffico inclusi.