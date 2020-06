Nuova campagna Vodafone Prova Infinito, anche con smartphone a rate

Vodafone non demorde e torna all’attacco con la promozione Prova Infinito, questa volta promossa attraverso vari canali e arricchita ulteriormente dalla possibilità di abbinare uno smartphone da acquistare a rate.

Vodafone Prova Infinito non è una novità in senso assoluto, vi avevamo già parlato di questa promozione a fine maggio. Il contenuto della promozione è presto detto: i già clienti del noto operatore hanno la possibilità di provare in maniera gratuita per un mese le offerte della gamma Vodafone Infinito, poi proposte ovviamente a prezzi vari a seconda della soluzione scelta e personalizzati in base al cliente.

La nuova campagna promozionale è partira un paio di giorni fa e questa volta Vodafone la sta portando avanti attraverso più canali: SMS, mail, app MyVodafone, canali social e persino uno spot TV a tema “ripartenza” (lo vedete qui sotto).

Ad alcuni clienti è stato proposto di provare Vodafone Infinito Gold, ad altri Vodafone Infinito Black. Il funzionamento della promozione prevede la possibilità di attivazione anche presso i punti vendita dell’operatore.

In ogni caso, il cliente che al termine della prova decida di non sottoscrivere l’offerta Vodafone Infinito provata e di tornare alla propria offerta precedente può farlo senza problemi e senza alcun costo. Tutto può essere gestito comodamente mediante l’applicazione MyVodafone.

Alla fine dello spot, inoltre, Vodafone sta promuovendo anche la possibilità di abbinare all’offerta uno smartphone a rate, senza anticipo e con costi mensili personalizzati (non meglio precisati nello spot). Più precisamente, si tratta di Samsung Galaxy A51 (ecco la nostra recensione) e la promozione vale fino al 21 giugno per i già clienti che acquistino con carta di credito.

Non si tratta comunque dell’unico smartphone acquistabile a rate: nella homepage del sito Vodafone è stato inserito un banner su Vodafone Infinito Standard in cui si fa riferimento a Huawei P40 – 11,99 euro al mese con anticipo di 69,99 euro –, Huawei P40 Pro – 17,99 euro al mese con anticipo di 99,99 euro – e Huawei P40 Lite – 3,99 euro al mese con anticipo di 29,99 euro –, in tutti i casi per 30 mesi.