Vodafone, noto operatore nazionale di telefonia fissa e mobile, ha dato il via ad una nuova campagna promozionale per cercare di riconquistare i propri ex clienti: l’operatore propone un’offerta winback ricca di contenuti a 7 euro al mese, con tanto di consegna gratuita a domicilio.

L’offerta in sé non è del tutto inedita, si tratta infatti di quella Vodafone Special 50 GB Digital Edition che vi avevamo presentato circa un mese fa, ma è decisamente ghiotta: propone minuti e SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 50 GB di traffico dati 4G al prezzo di 7 euro al mese. L’offerta è abbinata di default al nuovo piano tariffario Vodafone 25 New.

Quanto al metodo di pagamento, l’offerta Vodafone Special 50 Digital Edition prevede l’addebito su credito residuo, il cliente può comunque decidere di attivare il servizio di Ricarica Automatica con pagamento mediante carta di credito o conto corrente.

Nel messaggio recapitato ai propri ex clienti – che potete leggere nello screenshot qui sotto – Vodafone specifica che il costo di attivazione e quello per la nuova SIM ricaricabile sono azzerati; inoltre la SIM verrà recapitata gratuitamente a casa del cliente.

L’offerta può essere attivata in questa forma promozionale soltanto dai clienti raggiunti dall’SMS: bisogna aprire il link presente nel messaggio e inserire il proprio numero di telefono per ottenere un codice promozionale a 6 cifre da inserire in fase di acquisto.

Tutti i clienti Vodafone, come sottolineato nel messaggio, hanno sempre a disposizione i canali digitali dell’operatore, con l’assistenza sempre attiva tramite ad esempio TOBi e l’app MyVodafone.

