Very Mobile va a caccia dei clienti Iliad con quest’ottima offerta

Very Mobile, operatore mobile virtuale di casa CK Hutchison, gruppo che ingloba anche WINDTRE, ha da poco rinnovato il listino delle proprie offerte e in questi giorni ha dato il via ad una campagna promozionale volta a conquistare nuovi clienti, con particolare riferimento a quelli provenienti da Iliad.

Very Mobile: offerta ricca proposta anche ai clienti Iliad

Agli inizi del mese di luglio vi avevamo parlato del rinnovamento del listino delle offerte di Very Mobile. In quella circostanza avevamo sottolineato come le condizioni economiche più vantaggiose fossero rivolte ai clienti provenienti da vari operatori virtuali e come le stesse offerte fossero attivabili anche dai clienti provenienti da Iliad ad un costo mensile leggermente più alto.

Adesso, però, Very Mobile ha deciso di correggere il tiro e ha dato il via ad una nuova campagna promozionale avente ad oggetto una ricca offerta operator attack, avente come target di riferimento proprio i clienti Iliad, anch’essi ora potenziali destinatari del prezzo più favorevole. Nelle scorse ore, infatti, diversi clienti Iliad (compreso chi vi scrive, N.d.R.) hanno ricevuto il messaggio che vedete nello screenshot qui sotto.

L’offerta proposta è quella che prevede minuti e SMS illimitati e ben 100 GB di traffico dati (su rete 4G WINDTRE fino a 30 Mbps) al costo di 6,99 euro al mese. I clienti che sceglieranno di attivare online la suddetta offerta, inoltre, pagheranno 5 euro come costo di attivazione, senza costi aggiuntivi per la SIM e per la spedizione. La stessa offerta, naturalmente, è disponibile all’attivazione anche presso i punti vendita fisici Very Mobile.

Insomma, un pacchetto molto completo e con un ricco bundle mensile di GB. Ecco il link al sito dell’operatore per attivarla:

Passa a Very Mobile con 100 GB, minuti e SMS a 6,99 euro al mese

La buona notizia si estende anche agli ex clienti Iliad passati a Very Mobile con la stessa offerta ma a 7,99 euro al mese nel periodo 8-22 luglio 2020: questi clienti otterranno il rimborso della differenza (1 euro) per il primo rinnovo e da agosto potranno passare gratuitamente alla versione da 6,99 euro al mese direttamente dall’app ufficiale.

Siete clienti Iliad e avete ricevuto anche voi la proposta di passare a Very Mobile con quest’offerta? Che cosa avete deciso di fare? Fatecelo sapere nel box dei commenti.