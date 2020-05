A partire da oggi – 6 maggio 2020 – TIM, noto operatore nazionale di telefonia fissa e mobile, ha deciso di rilanciare l’offerta Seven Super Go, che propone un bundle molto ricco ad un prezzo decisamente interessante, ma purtroppo è disponibile soltanto per alcuni clienti.

TIM Seven Super Go: chi può attivarla

TIM Seven Super Go non è un’offerta inedita, infatti ve l’avevamo già presentata lo scorso mese di dicembre. Si tratta di un’offerta di tipo operator attack e, in quanto tale, è disponibile all’attivazione soltanto per i clienti rientranti in uno specifico target.

Più precisamente, possono attivare l’offerta TIM Seven Super Go solo ed esclusivamente i clienti provenienti da WINDTRE con inizio del seriale (ICCD) della SIM 893988. Si tratta, nello specifico, dei clienti WINDTRE attivi dal 16 marzo 2020 e di tutti i clienti dell’ex brand Wind.

Minuti, GB e costi dell’offerta

Passando alla parte più interessante, l’offerta TIM Seven Super Go propone un bundle composto complessivamente da minuti illimitati e 50 GB di traffico dati in 4G (velocità di download a 150 Mbps) al prezzo di 7 euro al mese.

A questo proposito è importante fare una precisazione sulla composizione del suddetto bundle: di base, l’offerta comprende 1000 minuti e 3 GB al mese, ai quali l’operatore aggiunge entro pochi giorni dall’attivazione le opzioni gratuite +47 GB Free e +Minuti illimitati Free.

Per quanto riguarda i costi di attivazione, i clienti interessati a passare a TIM con l’offerta Seven Super Go potranno recarsi in uno dei punti vendita dell’operatore e sostenere il costo iniziale di 12 euro, a cui vanno aggiunti 10 euro per la nuova SIM ricaricabile (salvo promozioni disponibili localmente).

Rientrate nel target di quest’offerta operator attack di TIM? Pensate di attivarla? Fatecelo sapere nel box dei commenti qui sotto e date un’occhiata alle proposte degli altri operatori con la nostra guida dedicata.

