L’inizio del mese di maggio 2020 porta anche delle novità nei listini delle offerte degli operatori telefonici italiani: TIM si appresta a lanciare la nuova offerta Privilege dedicata ai nuovi clienti che richiedano l’attivazione di un nuovo numero.

Insomma, se qualche giorno fa vi avevamo raccontato delle novità in casa TIM rivolte però per già clienti dell’operatore rientranti in determinati target, oggi parliamo di un’offerta aperta potenzialmente a tutti.

TIM Privilege: bundle, info e costi

Ormai l’abbiamo imparato: le offerte più interessanti e vantaggiose sono quelle winback o operator attack, mediante le quali gli operatori telefonici si fanno concorrenza spietata per riprendersi ex clienti o per strapparne ai competitor. Di contro, le offerte aperte a tutti, ovvero quelle che non prevedono la portabilità del numero ma l’attivazione di uno nuovo, sono solitamente meno intriganti.

TIM Privilege non fa eccezione e infatti difficilmente vi strapperete i capelli leggendo quello che propone. La nuova offerta di TIM prevede minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali di rete fissa e mobile e 10 GB di traffico dati fino al 4G (a 150 Mbps in download) al prezzo di 14,99 euro al mese.

In questo pacchetto TIM include anche i servizi di reperibilità Lo Sai e Chiama Ora e il piano tariffario TIM Base e Chat – che permette di utilizzare le principali applicazioni di messaggistica come WhatsApp, Telegram, iMessage e Skype, senza consumare i GB del proprio bundle mensile –, che di norma costano rispettivamente 1,59 euro e 2 euro al mese.

I clienti interessati ad attivare un nuovo numero con TIM Privilege saranno chiamati a sostenere un costo di attivazione pari a 3 euro e 10 euro per la nuova SIM ricaricabile.

Che cosa pensate di questa nuova offerta targata TIM? Se non vi ha convinti, date un’occhiata alle migliori proposte della concorrenza con la nostra guida dedicata.

