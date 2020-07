TIM Party porta Cinema 2×1 e Safe Web, su Community WeTIM c’è il concorso Onward

Torniamo a parlare di TIM – noto operatore telefonico nazionale, per riportarvi alcune segnalazioni rivolte ai già clienti: il programma fedeltà TIM Party permette nuovamente di accedere al voucher Cinema 2×1 e regala la Promo TIM Safe Web, mentre gli iscritti alla Community WeTIM possono partecipare ad un concorso che mette in palio un viaggio in Islanda ispirato al film Disney Pixar Onward.

TIM Party: Cinema 2×1 e Promo TIM Safe Web

Partiamo da TIM Party, il programma fedeltà che si rivolge a tutti i clienti di rete fissa e mobile del noto operatore.

Forte della riapertura dei cinema, il programma è tornato a proporre il voucher Cinema 2×1, che offre la possibilità ai clienti TIM di richiedere due voucher – da usare in giorni diversi – per ottenere due biglietti al prezzo di uno (ma a prezzo pieno e da almeno 7 euro) in oltre 900 sale italiane. I voucher Cinema 2×1 potranno essere creati e sfruttati dal lunedì al venerdì (festivi e prefestivi esclusi), entro il 4 settembre 2020 (salvo proroghe).

La creazione del proprio voucher è semplice: basta entrare nella pagina dedicata all’interno di TIM Party e cliccare su “Crea il tuo Voucher”, scegliere il cinema, la data e indicare il nominativo dell’intestatario del voucher, confermare i dati inseriti e stampare la copia cartacea del voucher da consegnare al cinema.

Rimanendo in TIM Party, il programma fedeltà permette agli iscritti anche di attivare in modo gratuito la Promo TIM Safe Web. La promozione in questione offre la possibilità di provare gratuitamente per un mese l’opzione Safe Web, che protegge la navigazione da malware e phishing e permette di abilitare il Parental Control. Con l’attivazione del servizio, valido per i clienti ricaricabili TIM, vengono anche disabilitati i servizi a pagamento, che potranno essere riabilitati chiamando il 119.

Lo stato di attivazione di Promo TIM Safe Web può essere verificato accedendo a MyTIM oppure chiamando il numero gratuito 40916. La fruizione della promozione presuppone un credito residuo maggiore di zero.

La promo si potrà disattivare gratuitamente, in qualsiasi momento, sia online sul sito TIM che chiamando il Servizio Clienti 119. In ogni caso è prevista la disattivazione automatica allo scadere del periodo di prova.

Community WeTIM: concorso Onward

Mettendo da parte TIM Party e passando alla Community WeTIM, tocca parlare del nuovo concorso dedicato ai clienti iscritti, che si ispira al film Disney Pixar Onward e mette in palio un viaggio in Islanda per due persone.

In particolare, il concorso è denominato “Vinci un viaggio in Islanda”, al quale è possibile partecipare fino al 26 luglio prossimo, permetterà al fortunato vincitore di ottenere un viaggio per 2 persone in Islanda ispirato al film di animazione Onward. Il viaggio – che andrà usufruito nel periodo dal 14 Gennaio al 29 Novembre 2021, esclusi ponti, festività italiane e islandesi e il mese di agosto – avrà una durata di 6 giorni, durante i quali si visiterà Reykjavik, si farà una gita in slitta trainata dagli husky, una passeggiata a cavallo e il tour per vedere l’aurora boreale.

Il pacchetto, in dettaglio, comprende: Volo a/r dall’aeroporto più vicino alla residenza del vincitore a Reykjavik; 5 pernottamenti più prima colazione a Reykjavik; Transfer a/r aeroporto-hotel; Tour con la possibilità di vedere l’eventuale Aurora Boreale; Passeggiata a cavallo; Gita in slitta; Tour guidato di Reykjavik; Assicurazione viaggio inclusa.

La partecipazione, nel periodo indicato, è ovviamente riservata ai clienti iscritti (possono partecipare anche i nuovi iscritti) e prevede il completamento di una necessaria registrazione, con accettazione di regolamento e informativa sulla privacy.

Una volta ultimate le registrazioni, il 31 luglio 2020 dal database verrà effettuata l’estrazione del vincitore. L’estrazione prevede il sorteggio di un solo nominativo vincente e 10 nominativi di riserva.

Il vincitore estratto riceverà la comunicazione di vincita all’indirizzo di posta elettronica indicato all’atto della registrazione al concorso e dovrà provvedere ad accettare il premio ed inviare la documentazione richiesta entro e non oltre 10 giorni dallo stesso indirizzo e-mail.