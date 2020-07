L’agosto di TIM tra nuove offerte, proroghe e chiusure di rete fissa e mobile

TIM, uno dei principali operatori nazionali di telefonia fissa e mobile, si avvicina al mese di agosto 2020 preparando alcuni aggiornamenti nel proprio listino di offerte, sia di rete fissa che mobile, tra novità, proroghe ed eliminazioni.

In particolare, è in arrivo una nuova offerta della gamma TIM International, rivolta ai clienti stranieri, mentre l’offerta Internet FWA è prossima ai saluti.

Nuova TIM International: info e costi

Partendo dalle novità, TIM si appresta ad introdurre l’offerta Nuova TIM International, che sarà attivabile da tutti i clienti stranieri aventi un codice fiscale estero: non sarà necessario provenire da un Paese specifico, tuttavia l’offerta non potrà essere sottoscritta dai clienti italiani.

Entrando nel merito dell’offerta, la Nuova TIM International sarà caratterizzata da un costo mensile di 9,99 euro, con addebito su credito residuo. Per quanto riguarda il bundle mensile per le chiamate, l’offerta sarà composta da minuti illimitati verso tutti i numeri dissi e mobili nazionali, 888 minuti di chiamate verso la Cina, 300 minuti verso India, Bangladesh, Polonia, Perù, Romania, Messico, Colombia, Repubblica Ceca, Lituania, Lettonia, Israele, Singapore, Cipro, Pakistan e Nigeria, e 60 minuti di chiamate verso Egitto, Filippine, Marocco, Moldavia e Ucraina. A questi vanno poi aggiunti SMS illimitati verso tutti e 50 GB di traffico dati in 4G.

La stessa offerta, in realtà, era stata in precedenza attivabile a 8,88 euro al mese e la previsione di 888 minuti verso la Cina costituisce un ulteriore richiamo proprio alla cultura cinese, nella quale il numero 8, per via della sua somiglianza con il simbolo dell’infinito, è ritenuto particolarmente fortunato.

Non è tutto, perché compresi nel prezzo mensile dell’offerta Nuova TIM International ci saranno anche: i servizi di reperibilità LoSai e ChiamaOra di TIM, che di norma costano 1,59 euro al mese; il piano TIM Base e Chat – che permette di chattare senza consumare GB su varie piattaforme come Whatsapp, Snapchat, Telegram, iMessage, Imo, Skype, Viber, WeChat e non solo –, che altrimenti costerebbe 2 euro al mese.

L’offerta Nuova TIM International non prevedrà costi di attivazione (0 euro) e potrà essere sfruttata anche in Roaming UE, in tal caso sarà imposto il limite mensile di 5 GB di traffico dati.

Tutto questo senza dimenticare che tutte le offerte TIM comportano anche l’automatica attivazione delle opzioni TIM in Viaggio Full e Giga di Scorta, che da diverso tempo ormai non può più essere disattivata in quanto parte integrante delle offerte (copre la navigazione extrasoglia con 1,90 euro ogni 200 MB per un massimo di 1 GB).

Inoltre, se il cliente non sceglie di attivare il servizio TIM Ricarica Automatica, va ricordato anche il servizio TIM Sempre Connesso il quale, in caso di credito insufficiente a coprire il rinnovo mensile dell’offerta, consente di effettuare chiamate, inviare SMS e navigare senza limiti al costo di 0,90 euro al giorno per un massimo di due giorni (dunque, 1,80 euro). A tale riguardo occorre ricordare che il servizio è stato recentemente modificato nel suo funzionamento: mentre per chiamate e SMS l’operatore addebita automaticamente il costo di 90 centesimi di euro al primo SMS o alla prima chiamata effettuata, è previsto ora il consenso esplicito (tramite SMS oppure tramite la Risposta Vocale Interattiva ai numeri 40916 e 409168) per continuare a navigare anche in assenza di credito telefonico residuo.

Novità per gli smartphone con TIM

Fino al 30 agosto, con la Nuova TIM International può essere offerta anche la possibilità di acquistare smartphone in un’unica soluzione a prezzo scontato: Huawei P40 Lite E a 159 euro, Huawei P40 Lite a 199 euro.

Questo senza dimenticare le possibilità di acquisto a rate di cui vi abbiamo parlato nei giorni scorsi.

Rimanendo in tema di smartphone, una novità riguarderà il servizio TIM Sempre Sicuro Display, che garantisce sostituzione o riparazione del display in 7 giorni lavorativi. Il servizio potrà essere attivato entro 10 giorni dall’acquisto del device e, previo pagamento, potrà essere fornito anche uno smartphone sostitutivo.

Proroghe, cancellazioni, novità di rete fissa

Per il resto, occorre ricordare che anche per il mese di agosto rimarranno disponibili le offerte TIM di rete mobile già note, come ad esempio la TIM Young Student Edition per gli under 25.

Passando alla rete fissa, le offerte già esistenti, incluse le TIM Super, rimarranno attivabili fino al 29 agosto 2020.

Continuano anche le promozioni relative ai pacchetti TIMVISION, come Mondo Disney+ per tre mesi gratuitamente (6 mesi online) e poi a 3 euro al mese invece di 11,90 euro.

Oggi, 26 luglio, si consuma anche un addio: non potrà più essere sottoscritta l’offerta di rete fissa TIM Internet FWA, con connettività wireless da casa a 24,90 euro al mese, senza chiamate.

I clienti di rete fissa potranno, inoltre, attivare il servizio di navigazione sicura TIM Safe Web al costo di 1,90 euro al mese, con il primo mese di prova gratuita.

Infine, per quanto riguarda la smart home, verranno prorogate fino al 29 agosto anche le promozioni per l’acquisto a rate dei prodotti Google Nest, con una coppia di Google Nest Mini o Google Nest Hub a 1 euro al mese per 48 mesi.