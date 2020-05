Sia Vodafone che TIM riservano quest’oggi varie novità ai propri clienti a partire da offerte telefoniche già note che si ripresentano a maggio 2020. Facciamo un passo per volta, e scopriamo insieme tutto quello che c’è di nuovo.

Vodafone Special 50 Digital e Special Unlimited

Partiamo da Vodafone, che continua a proporre ad alcuni ex clienti selezionati l’offerta in sottotitolo, la Vodafone Special 50 Digital. Si tratta di un piano tariffario tutto incluso che costa 7 euro al mese e prevede minuti e SMS illimitati con in più 50 giga di internet.

Non è previsto alcun costo di attivazione o per l’acquisto della SIM, con in più il primo mese gratis nel caso in cui si riesca a ottenere la spedizione gratuita con corriere, secondo quanto comunicato da MondoMobileWeb.

Si tratta di una delle offerte Vodafone proposte in teleselling, cioè venduta tramite una chiamata agli ex clienti selezionati Iliad, WINDTRE (ex Tre), Fastweb Mobile e altri operatori virtuali ho. Mobile escluso. L’ICCD seriale è 89399.

A questi si aggiungono inoltre altri ex clienti target TIM e WINDTRE (ex Wind) con seriale 893988 che, a partire dal 5 maggio, potrebbero ricevere tramite la medesima modalità di contatto l’offerta Vodafone Special Unlimited.

Si tratta di un’offerta tutto incluso con le medesime opzioni della precedente, venduta tuttavia a 12 euro al mese, a cui si aggiungono il costo d’attivazione e della SIM pari a 5 euro, con in più il primo mese anticipato scegliendo la consegna tramite corriere.

Le offerte TIM di maggio 2020

Da parte sua TIM, risponde con una serie di offerte speciali meglio note come operator attack che possono essere attivate anche a maggio 2020 dai rivenditori aderenti a prezzi che possono tuttavia variare a seconda dei negozi stessi.

Offerte attivabili da clienti specifici

Fra le offerte TIM in questione, attivabili sulle SIM Limited Edition, c’è ad esempio TIM Supreme New, che offre a 5,99 euro al mese un pacchetto con minuti illimitati e 50 GB di internet in 4G, attivabile dai clienti Iliad, Fastweb Mobile e operatori virtuali che non sono su rete TIM. In più, è disponibile talvolta anche l’opzione aggiuntiva TIM Star 20 GB che aggiunge tale quantitativo di dati a 2 euro al mese.

Per i clienti Fastweb, CoopVoce, Tiscali, DigiMobile, BT Enia Mobile e Welcome Italia, c’è invece TIM Steel Pro, un’offerta che include lo stesso pacchetto di opzioni della precedente, ma costa 7,99 euro al mese.

A 14,99 euro al mese, infine, troviamo TIM Online che include 1000 minuti e 3 GB di internet, ed è attivabile dai clienti WINDTRE e Vodafone.

Offerte attivabili da tutti

Di questo elenco, non limitato come le precedenti alle sole SIM Limited Edition, fa parte ad esempio TIM Privilege AL che offre a 14,99 euro minuti illimitati e 10 GB di internet, con attivazione e SIM a 13 euro in più una tantum.

Solo 7 euro, d’altra parte, per TIM Seven Super Go. Attivabile per pochi giorni dai clienti WINDTRE, include 1000 minuti di chiamate e 3 GB di internet con in più l’opzione aggiuntiva minuti illimitati e 47 GB Free. Per chi proviene da Vodafone c’è poi TIM 15 New, che offre a 15 euro al mese 1000 minuti di chiamate e 30 GB di internet.

I clienti Iliad, Fastweb Mobile e altri operatori virtuali (tranne Kena Mobile, ho. Mobile e Lycamobile) possono invece far riferimento su TIM Steel S 50 GB, che a 7,99 euro al mese include minuti e SMS illimitati e 50 GB di internet. Stesso pacchetto per TIM Mercury 50 GB, attivabile dagli stessi clienti ma a un costo mensile minore: 7 euro.

Per concludere, TIM Special xTe, una promo riservata allo stesso panorama di utenza, con in più i clienti ho. Mobile e Lycamobile, che al prezzo di 9,99 euro al mese offre lo stesso pacchetto citato sopra: minuti e SMS illimitati e 50 GB di internet.

