Alcuni già clienti WINDTRE stanno ricevendo in queste ore un SMS nel quale li si avvisa della possibilità di attivare due offerte estive denominate Summer 150 Giga e Summer 75 Giga che prevedono del traffico dati aggiuntivo a partire da 4,99 euro una tantum.

Ecco il testo del messaggio ricevuto da alcuni clienti: “Personalizza la tua estate con WINDTRE! Scegli 75 GIGA da utilizzare in 15 gg a soli 4,99 euro oppure 150 GIGA in 90 gg a soli 12,99 euro. Le offerte si disattiveranno in automatico alla fine del periodo. Rispondi SUMMER75 per la prima o SUMMER150 per la seconda entro il 12 Luglio 2020. Porta i GIGA in vacanza con te!”.

Allo stesso tempo il neo operatore unico ha avviato un accordo di collaborazione con la piattaforma ufirst per risolvere il problema delle code all’esterno degli esercizi commerciali e scongiurare così il pericolo assembramenti.

ufirst permette ai clienti delle attività che lo adottano di creare delle code virtuali, con la prenotazione del proprio turno che avviene attraverso l’app – gratuita e disponibile sia per Android che per iOS – ed una notifica sullo smartphone che annuncia il momento di entrare nel negozio.

Con l’aiuto di ufirst, WINDTRE garantirà ai clienti il rispetto delle norme di sicurezza in tutti i 125 negozi di proprietà e in futuro anche in altri 800 punti vendita.