Solo per oggi 15 agosto 2020, in occasione della festività di Ferragosto, Vodafone ha preparato una sorpresa per tutti i suoi clienti.

L’assistente digitale Tobi infatti, armato di paletta e secchiello, vi aspetta all’interno dell’applicazione MyVodafone per farvi una semplice domanda, ovvero: “A quando risalgono le origini del Ferragosto?” con due opzioni 18 a.C. o 1492. La risposta è molto facile e, qualora non la sapeste, potete arrivarci ricordando che la seconda è la data della scoperta dell’America.

Il regalo Vodafone di Ferragosto

In risposto alla domanda ecco la sorpresa: 6 mesi gratis di Infinity TV, la piattaforma on demand di Mediaset che offre film, serie TV, fiction e cartoni animati disponibili anche in Super HD. Unico vincolo è l’attivazione di Happy Black, il cui primo mese è comunque in regalo.

Non solo però, perché ci sono anche dei regali alternativi che Tobi potrebbe farvi come ad esempio 1 mese di prova di Infinito Black che prevede minuti illimitati, SMS illimitati e Giga illimitati alla massima velocità per 30 giorni dall’attivazione. O ancora Infinito Gold la cui differenza è che i Giga illimitati sono a massimo 10 Mbps.

Cosa prevedere Habby Black Summer Edition

Happy Black, ora in versione Summer Edition, è un’abbonamento pensato da Vodafone per offrire vantaggi e sconti su attrazioni turistiche, viaggi, informazione e shopping, una sorta di programma fedeltà dal costo mensile di 1,99 Euro.

Al momento attuale propone:

promozioni di shopping: MODO by Roncato, Colvin, Nescafè, TifoShop, Sconti smartphone Xiaomi, Mac Cosmetics, Amazon Prime 6 mesi gratis, Connubia, prodotti Nivea, Negozi Coin, Snack Mars, Mars per animali, Le Sac, Unieuro, Abiby, Homemania, PharmaNow, Piquadro, Purina, Facile.it, Leroy Merlin;

promozioni di Intrattenimento: Infinity 6 mesi gratis, 3 mesi di Tidal Premium;

promozioni su Informazione: Vanity Fair, AD, GQ, laFeltrinelli, La Cucina Italiana;

promozioni di Viaggio: Booking, Autogrill;

promozioni su Tempo libero: Cinema 2×1, Ristoranti 2×1, Parchi e Attrazioni 2×1;

giga illimitati nell’utilizzo delle principali app di Mappe.

Il primo mese di Happy Black è gratis e ciascuna promozione è utilizzabile una volta ciascun mese.