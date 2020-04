TIM, uno dei principali operatori nazionali di telefonia fissa e mobile, si prepara ad un mese di maggio fatto di nuove offerte e ritorni: da una parte la gamma TIM xTe, con soluzioni che partono da 7,99 euro al mese e toccano quota 100 GB, dall’altra il rilancio di TIM Young Senza Limiti Special Edition.

TIM xTe: tante offerte da 7,99 euro fino a 100 GB

Partiamo dalle novità: salvo contrordini dell’ultimo minuto, il mese di maggio 2020 dell’operatore si aprirà con le nuove offerte TIM xTe, un’intera gamma di soluzioni personalizzate, pertanto non disponibili per tutti i clienti, ma solo da quelli selezionati, con bundle e condizioni economiche differenziate. A meno di sorprese dell’ultimo minuto, la gamma sarà composta da TIM xTe 10M, xTe 15 L, xTE 30 X, xTE 50 M, xTE 50 L, xTE 50 UP.

Vediamo nel dettaglio cosa comprende ciascuna di queste offerte:

TIM xTe 10 M – Prevede minuti illimitati per il traffico voce nazionale e per quello generato in roaming dai Paesi dell’Unione Europea verso tutti i numeri italiani e dei Paesi dell’Unione Europea e 10 GB di traffico internet (di cui 4 GB da usare anche nei Paesi dell’Unione Europea) per navigare da cellulare in qualità SD. Il tutto al costo mensile di 7,99 euro con addebito su credito residuo.

– Prevede minuti illimitati per il traffico voce nazionale e per quello generato in roaming dai Paesi dell’Unione Europea verso tutti i numeri italiani e dei Paesi dell’Unione Europea e 10 GB di traffico internet (di cui 4 GB da usare anche nei Paesi dell’Unione Europea) per navigare da cellulare in qualità SD. Il tutto al costo mensile di 7,99 euro con addebito su credito residuo. TIM xTe 15 L – Prevede minuti illimitati per il traffico voce nazionale e per quello generato in roaming dai Paesi dell’Unione Europea verso tutti i numeri italiani e dei Paesi dell’Unione Europea e 15 GB di traffico internet (di cui 5 GB da usare anche nei Paesi dell’Unione Europea) per navigare da cellulare in qualità SD. Il tutto al costo mensile di 9,99 euro con addebito su credito residuo.

– Prevede minuti illimitati per il traffico voce nazionale e per quello generato in roaming dai Paesi dell’Unione Europea verso tutti i numeri italiani e dei Paesi dell’Unione Europea e 15 GB di traffico internet (di cui 5 GB da usare anche nei Paesi dell’Unione Europea) per navigare da cellulare in qualità SD. Il tutto al costo mensile di 9,99 euro con addebito su credito residuo. TIM xTe 30 X – Prevede minuti illimitati per il traffico voce nazionale e per quello generato in roaming dai Paesi dell’Unione Europea verso tutti i numeri italiani e dei Paesi dell’Unione Europea e 30 GB di traffico internet (di cui 8 GB da usare anche nei Paesi dell’Unione Europea) per navigare da cellulare in qualità SD. Il tutto al costo mensile di 14,99 euro con addebito su credito residuo.

– Prevede minuti illimitati per il traffico voce nazionale e per quello generato in roaming dai Paesi dell’Unione Europea verso tutti i numeri italiani e dei Paesi dell’Unione Europea e 30 GB di traffico internet (di cui 8 GB da usare anche nei Paesi dell’Unione Europea) per navigare da cellulare in qualità SD. Il tutto al costo mensile di 14,99 euro con addebito su credito residuo. TIM xTe 50 M – Prevede minuti illimitati per il traffico voce nazionale e per quello generato in roaming dai Paesi dell’Unione Europea verso tutti i numeri italiani e dei Paesi dell’Unione Europea, i servizi SMS di reperibilità Lo Sai e Chiama Ora di TIM e 50 GB di traffico internet (di cui 4 GB da usare anche nei Paesi dell’Unione Europea) per navigare da cellulare in qualità SD. Il tutto al costo mensile di 7,99 euro con addebito su credito residuo.

– Prevede minuti illimitati per il traffico voce nazionale e per quello generato in roaming dai Paesi dell’Unione Europea verso tutti i numeri italiani e dei Paesi dell’Unione Europea, i servizi SMS di reperibilità Lo Sai e Chiama Ora di TIM e 50 GB di traffico internet (di cui 4 GB da usare anche nei Paesi dell’Unione Europea) per navigare da cellulare in qualità SD. Il tutto al costo mensile di 7,99 euro con addebito su credito residuo. TIM xTe 50 L – Prevede minuti illimitati per il traffico voce nazionale e per quello generato in roaming dai Paesi dell’Unione Europea verso tutti i numeri italiani e dei Paesi dell’Unione Europea, i servizi SMS di reperibilità Lo Sai e Chiama Ora di TIM e 50 GB di traffico internet (di cui 5 GB da usare anche nei Paesi dell’Unione Europea) per navigare da cellulare in qualità SD. Il tutto al costo mensile di 9,99 euro con addebito su credito residuo.

– Prevede minuti illimitati per il traffico voce nazionale e per quello generato in roaming dai Paesi dell’Unione Europea verso tutti i numeri italiani e dei Paesi dell’Unione Europea, i servizi SMS di reperibilità Lo Sai e Chiama Ora di TIM e 50 GB di traffico internet (di cui 5 GB da usare anche nei Paesi dell’Unione Europea) per navigare da cellulare in qualità SD. Il tutto al costo mensile di 9,99 euro con addebito su credito residuo. TIM xTe 50 UP – Prevede minuti illimitati per il traffico voce nazionale e per quello generato in roaming dai Paesi dell’Unione Europea verso tutti i numeri italiani e dei Paesi dell’Unione Europea, i servizi SMS di reperibilità Lo Sai e Chiama Ora di TIM e 50 GB di traffico internet (di cui 7 GB da usare anche nei Paesi dell’Unione Europea) per navigare da cellulare in qualità SD. Il tutto al costo mensile di 12,99 euro con addebito su credito residuo.

Con riferimento a tutte le offerte elencate, il cliente potrà optare per la nuova attivazione con Ricarica Automatica (online o in negozio, entro 60 giorni dall’attivazione dell’offerta), che lascia invariato il prezzo, ma raddoppia i GB compresi ogni mese nell’offerta.

Tutte queste offerte non prevedono costi di attivazione, ma solo il pagamento anticipato della prima mensilità.

TIM Young Senza Limiti Special Edition torna disponibile, non per tutti

Come per le offerte illustrate qui sopra, anche la TIM Young Senza Limiti Special Edition sarà disponibile all’attivazione soltanto per i clienti selezionati da TIM. Si tratta, in particolare, di clienti Under 30, che riceveranno la proposta di attivazione tramite SMS, app MyTIM o direttamente in negozio.

Quanto ai contenuti, TIM Young Senza Limiti Special Edition comprende minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, 15 GB di traffico dati – 5G nelle aree coperte, oppure 4.5G fino a 700 Mbps in download – e Social & Chat e Musica in streaming senza limiti. Il tutto al costo mensile di 9,99 euro con addebito su credito residuo e senza costi di attivazione.

In Roaming UE il cliente potrà sfruttare i minuti illimitati e 13 GB al mese, mentre Social & Chat e Musica in streaming sono compresi solo sul territorio italiano.

Per i clienti non rientranti nel target ci sarebbe la possibilità di attivare la TIM Young Senza Limiti standard, che però è molto meno allettante per prezzo (14,99 euro al mese) e costi di attivazione (9 euro con pagamento automatico o 12 euro su credito residuo).

