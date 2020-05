Dopo le limitazioni relative all’offerta solo Voce trapelate nei giorni scorsi, Kena Mobile pare avere in cantiere una nuova offerta con tanti giga per navigare disponibile solo per 24 ore. Si tratta di una promozione tutto incluso, di nome Kena Flash 9,99 e che vi dettagliamo subito.

Kena Flash 9,99 euro nei dettagli

Secondo quanto riportato da MondoMobileWeb, nel catalogo di offerte di Kena Mobile se ne dovrebbe aggiungere presto una nuova. Si chiamerebbe Kena Flash 9,99 e sarebbe una tutto incluso, piuttosto ricca, che dovrebbe costare, come intuibile, 9,99 euro al mese.

Il pacchetto di opzioni incluse? Minuti e SMS illimitati verso fissi e mobili nazionali e ben 100 GB di internet su rete TIM 4G (limitata a 30 Mbps). Stando a quanto emerso, Kena Flash 9,99 dovrebbe essere una operator attack, perciò attivabile in portabilità da un determinato gruzzolo di utenti di operatori telefonici specifici, Iliad e altri operatori virtuali, fuorché CoopVoce, Tiscali, Rabona Mobile, Very Mobile e ho. Mobile; in sostanza gli stessi clienti di Kena Voce.

Si parla di una disponibilità limitata, riservata alla mattinata di domani, 5 maggio 2020, solo per 24 ore e probabilmente esclusiva dei negozi fisici abilitati. Ma per ulteriori informazioni, vi faremo sapere non appena ne sapremo di più. Perciò restate collegati.

