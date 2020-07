NTmobile prova a conquistarsi nuovi clienti lanciando un’offerta con tutto ciò che serve per passare un’estate (e non solo) senza pensieri: è disponibile da oggi Summer All In, che mette a disposizione minuti, SMS e Internet sotto rete 4G Vodafone a un prezzo contenuto.

NTmobile lancia Summer All In: soglie e prezzo

NTmobile torna alla carica con l’offerta ricaricabile Summer All In. Il virtuale, nato sotto rete TIM e che ora si appoggia al 4G di Vodafone, propone infatti una tariffa che include minuti illimitati verso tutti, SMS illimitati verso tutti e 100 GB di Internet 4G (6 GB in roaming) al prezzo di 7,99 euro al mese, con inclusi l’ascolto della segreteria e il servizio di reperibilità. La connessione 4G offerta da NTmobile è limitata a un massimo di 60 Mbps di velocità (30 Mbps in upload), in modo simile ad altri virtuali (come ad esempio ho. Mobile nelle sue prime fasi), e prevede una tariffazione a scatti anticipati di 1 MB.

Summer All In può essere attivata dai già clienti e dai nuovi clienti, anche senza contestuale richiesta di portabilità: nel primo caso viene richiesto un costo di 9,99 euro per il cambio, nel secondo un costo di attivazione della stessa cifra. L’offerta NTmobile è disponibile sia online sia presso i negozi autorizzati fino al 31 agosto 2020 (salvo eventuali proroghe).

Per tutte le informazioni potete recarvi sul sito ufficiale NTmobile. Allora, che ne pensate della nuova offerta dell’operatore virtuale?

Leggi anche: migliori offerte operatori virtuali