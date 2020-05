ho. Mobile, noto operatore virtuale di telefonia mobile facente capo a Vodafone, ha deciso di prorogare due offerte presenti nel proprio listino: si tratta di “ho. 8,99€“, l’offerta tutto compreso rivolta ai clienti provenienti da alcuni specifici operatori target, e dell’offerta solo dati “ho. 100 giga”.

Va detto che per le due offerte sono state previste scadenze diverse: “ho. 8,99€“, che sarebbe dovuta uscire di scena ieri, rimarrà attivabile ancora fino al 24 maggio 2020 – dunque si tratta di una proroga breve –, mentre l’offerta solo dati “ho. 100 giga” potrà essere attivata ancora fino al 15 giugno 2020.

Alla luce di queste proroghe, vale la pena andare a riepilogare brevemente contenuti, costi e condizioni di queste due offerte targate ho. Mobile:

ho. 8,99€ : minuti illimitati verso tutti, SMS illimitati verso tutti, 50 GB di Internet 4G (30 Mbps in download e upload) a 8,99 euro al mese (solo per nuovi numeri e clienti Kena Mobile e Daily Telecom). Attiva ho. 8,99€ sul sito di ho. Mobile

: minuti illimitati verso tutti, SMS illimitati verso tutti, 50 GB di Internet 4G (30 Mbps in download e upload) a 8,99 euro al mese (solo per nuovi numeri e clienti Kena Mobile e Daily Telecom). Attiva ho. 8,99€ sul sito di ho. Mobile ho. 100 giga: 100 gigabyte di traffico dati internet da usare con la rete 4G di Vodafone, con la consueta limitazione di 30 Mbps in download e upload, al costo di 14,99 euro al mese, scontato a 12,99 euro. Attiva ho. 100 giga sul sito di ho. Mobile

Si tratta, dunque, di due offerte completamente diverse, accomunate soltanto da un dettaglio: l’ammontare dei costi da sostenere per l’attivazione e per la nuova SIM ricaricabile ho. Mobile è per entrambi di 9,99 euro.

Approfitterete di queste nuove scadenze per attivare una di queste due offerte di ho.Mobile? Ditecelo nei commenti e date un’occhiata anche alle proposte della concorrenza con le nostre guide dedicate: