Anche ad agosto smartphone a rate con la Vodafone Giga Family TNP

La promozione Vodafone Giga Family TNP, che permette di acquistare una serie di smartphone a rate, verrà prorogata anche per il mese di agosto e, più precisamente, rimarrà attiva almeno fino al 31 agosto 2020.

Nella giornata di oggi vi abbiamo parlato di Vodafone per via degli importanti impegni assunti con l’AGCOM in materia di rimodulazioni, adesso però torniamo a parlare di offerte.

Vodafone Giga Family TNP fino a fine agosto

Entrando nel merito, la promozione è riservata ai clienti Vodafone che abbiano attiva l’offerta Giga Family con convergenza fisso-mobile e permette di acquistare alcuni smartphone Samsung, Huawei e Xiaomi a rate, con anticipi e rate che naturalmente variano in base al modello scelto.

Si tratta del meccanismo Telefono No Problem (TNP) e gli smartphone in questione possono essere acquistati in 24 o 30 rate (a seconda del modello e dell’offerta) con carta di credito o conto corrente. Ecco i modelli attualmente proposti con Vodafone Giga Family TNP:

Huawei Y5 2019 – Anticipo di 9,99 euro e rate di 1,99 euro al mese per tutte le offerte o 0,99 euro con le offerte Infinito. L’acquisto può avvenire con conto corrente o carta di credito.

Redmi Note 8T – Anticipo di 9,99 euro e rate di 3,99 euro al mese (2,99 euro con le offerte Infinito). L’acquisto può avvenire con conto corrente o carta di credito.

Huawei P30 Lite – Anticipo di 9,99 euro e rate di 4,99 euro al mese (2,99 euro con le offerte Infinito). L’acquisto può avvenire con conto corrente o carta di credito.

Huawei P30 – Anticipo di 49,99 euro e rate di 9,99 euro al mese (8,99 euro con le offerte Infinito). L’acquisto può avvenire con carta di credito.

Samsung Galaxy S10 – Anticipo di 99,99 euro e rate di 12,99 euro al mese. L’acquisto può avvenire con carta di credito. Questo smartphone può essere abbinato anche con l’offerta Infinito Black, con anticipo di 199,99 euro e rate a 0 euro oppure con Infinito Gold con anticipo di 99,99 euro e rate di 12,99 euro.

Fino al 31 agosto 2020 proseguirà anche la promozione Vodafone Infinito Smartphone Edition, con smartphone come Huawei P40, Samsung Galaxy S20+ 5G, iPhone 11 e iPhone 11 Pro a rate e senza anticipo.

Tutte le rateizzazioni prevedono un costo di attivazione una tantum di 9,99 euro.