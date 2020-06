È stato annunciato oggi in Cina ZTE Axon 11 SE 5G, il nuovo medio gamma del brand cinese che utilizza il chipset MediaTek Dimensity 800, presentato dal chipmaker taiwanese nello scorso mese di dicembre.

La sua peculiarità è rappresentata dalla connettività 5G, mentre per il resto non ci sono particolari novità rispetto a quanto offre il mercato in questa fascia di prezzo. Andiamo dunque a scoprire quali sono le caratteristiche hardware, software e il design di ZTE Axon 11 SE 5G.

Caratteristiche tecniche di ZTE Axon 11 SE 5G

Si parte da uno schermo LCD FullHD+ (1-80 x 2340 pixel) da 6.53 pollici con foro nell’angolo superiore sinistro. Sotto la scocca, protetta da vetro su entrambi i lati, trova posto un MediaTek Dimension 800, con CPU octa core a 2 GHz e GPU ARM Mali G57 MC4.

Il chipset è affiancato da 6/8 GB di RAM LPDDR4X e 128/256 GB di memoria interna UFS 2.1, espandibile tramite microSD. Ottima la connettività, a partire dal supporto alle reti 5G (SA/NSA), 4G dual VoLTE, WiFi 802.11 ac dual band, Bluetooth 5, GPS, GLONASS, Beidou e connettore USB Type-C.

Quest’ultimo permette di ricaricare la batteria da 4.000 mAh, che supporta la tecnologia rapida a 18 watt. Nel foro frontale trova posto una fotocamera da 16 megapixel con apertura f/2.0, mentre al posteriore è presente una quadrupla fotocamera, con sensori disposti a quadrato.

Lo schema della fotocamera è molto classico, con sensore principale da 48 megapixel(f/1.79), sensore ultra grandangolare (FoV 120 gradi) da 8 megapixel (f/2.2), macro e sensore di profondità da 2 megapixel (f/2.4). Niente di particolare dunque, visto che ormai sembra la configurazione preferita in questa fascia di prezzo.

Lo sblocco dello smartphone è affidato a un lettore di impronte digitali, collocato nella cover posteriore in posizione tradizionale. Da segnalare il supporto all’audio DTS:X Ultra e la presenza di una presa da 3,.5 mm per le cuffie.

Design e funzioni di ZTE Axon 11 SE 5G

Le dimensioni dello schermo non lasciano scampo ai designer, con ZTE Axon 11 SE 5G che misura 162,7 x 76,3 x 8,8 millimetri per un peso di 184 grammi. Difficile dunque utilizzarlo con una sola mano, ma va detto che è un problema ormai comunque in questa fascia di prezzo.

Apprezzabile la scelta di inserire la fotocamera frontale in un foro del display, per ridurre ulteriormente cornici e dimensioni. Meno aggiornata la scelta di posizionare il lettore di impronte sulla cover posteriore, visto che si poteva pensare a qualcosa di più aggiornato.

Software di ZTE Axon 11 SE 5G

ZTE Axon 11 SE 5G utilizza ovviamente Android 10, sul quale gira l’interfaccia personalizzata MiFlavor 10.1. Massiccia la presenza dell’intelligenza artificiale, soprattutto nel reparto fotografico che può contare su un software di video editing particolarmente evoluto.

Migliorata l’autonomia grazie a Z-Booster 2.0, un sistema di intelligenza artificiale che consente di migliorare la durata della batteria del 35%, senza influire in alcun modo sulle prestazioni.

Prezzo e disponibilità di ZTE Axon 11 SE 5G

ZTE Axon 11 SE 5G è disponibile in Cina in tre varianti di memoria e in due colorazioni, blu e bianco. Non ci sono informazioni sulla disponibilità internazionale né sul prezzo. A seguire invece i prezzi della versione cinese: