Quante volte vi è capitato, soprattutto in queste ultime settimane dove i nostri ritmi sono stati scombussolati da un radicale cambiamento dello stile di vita, di rimanere svegli fino a tardi a guardare video su YouTube. Con la funzione di riproduzione automatica diventa facile rimanere invischiati nell’applicazione, accorgendosi dell’ora solo quando la batteria si sta scaricando.

Per risolvere questo problema arriva una nuova funzione che estende le potenzialità di Benessere Digitale, in particolare della gestione del tempo di utilizzo. Potrete infatti aggiungere un orario di inizio e uno di fine nelle impostazioni, con la possibilità di visualizzare un popup con il promemoria all’approssimarsi della scadenza, o attendere fino al momento del blocco.

Come accade per le altre applicazioni sarà comunque possibile posticipare il promemoria (per 10 minuti alla volta) , con la consapevolezza però di aver già raggiunto il limite prefissato. YouTube continua dunque nella propria evoluzione in termini di Benessere digitale, dopo aver aggiunto i promemoria per prendersi una pausa, la possibilità di disabilitare suoni e vibrazioni di notifica in determinati orari e molto altro.

La nuova funzione di YouTube è in fase di roll out sui dispositivi Android o iOS e impiegherà qualche giorno per raggiungere tutti i dispositivi interessati. L’attivazione avviene attraverso le Impostazioni dell’applicazione su entrambi i sistemi operativi. Non vi resta dunque che pazientare e prepararvi a una cura disintossicante dai video notturni.