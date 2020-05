L’attuale emergenza sanitaria, che sta costringendo a casa miliardi di persone, sta cambiando anche il modo di utilizzare la Rete e i numerosi servizi di streaming. Non fa eccezione YouTube che è da sempre una delle piattaforme più utilizzate in tutto il pianeta.

Se cambiano le abitudini degli utenti, anche gli inserzionisti devono potersi adattare rapidamente, con dati più aggiornati, provenienti anche dalle TV che ora diventano uno dei principali mezzi di fruizione di contenuti. Per questo YouTube sta offrendo nuove statistiche agli inserzionisti e accelera il rilascio di nuovi strumenti pensati proprio per le televisioni.

Secondo un recente report, negli Stati Uniti sarebbero oltre 70 milioni gli utenti che stanno guardando i propri contenuti in streaming sulla TV di casa. YouTube e YouTube TV rappresentano oltre un quarto dei flussi video, includendo sia le piattaforme a pagamento che quelle con pubblicità.

Non sono solo film e serie TV a tenere banco, ma anche contenuti live, news e documentari, come riporta il grafico qui sopra. Nella maggior parte dei casi si tratta di contenuti nuovi, tanto che oltre il 60% degli iscritti ha guardato almeno un video pubblicato nell’ultima settimana.

Per gli inserzionisti che vogliono possono contare su un budget pubblicitario da investire necessitano di nuove informazioni per rendere più attuali le proprie strategie, adattandole ai cambiamenti in corso. Ecco dunque che sta per arrivare Brand Lift per la versione TV di YouTube, pensato per l’interazione attraverso il telecomando.

Nelle prossime settimane dunque sarà più facile pianificare le campagne pubblicitarie in maniera mirata, con informazioni precise da parte degli utenti. Per YouTube TV bisognerà invece aspettare l’estate.

Ovviamente YouTube non si limita a fornire maggiori informazioni ma lancia anche nuovi format pubblicitari pensati per dare il meglio sugli schermi televisivi. Arrivano dunque le pubblicità che possono essere saltate, forti del successo ottenuto negli altri formati, consentendo ai pubblicitari di raggiungere in maniera più efficace gli utenti.

Lo scorso anno YouTube aveva lanciato un formato Masthead che ha raccolto ottimi risultati, come testimonia la recente campagna #MoveWhatmatters di Uber. Le novità per gli utenti finali saranno visibili nel corso dei prossimi mesi, ovviamente su tutte le TV dotate del client YouTube, inclusi console e box tv.