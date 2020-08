Google Play Music sarà abbandonato nei prossimi mesi (a settembre in Sud Africa e Nuova Zelanda e ad ottobre negli altri Paesi) ma YouTube Music, il servizio che prenderà il suo posto, ancora non è perfettamente operativo per tutti gli utenti.

Allo stato attuale, infatti, YouTube Music in vari Paesi non è disponibile come fornitore di musica predefinito in Google Assistant e non esiste un controllo vocale adeguato.

YouTube Music ancora non funziona perfettamente ovunque

Si tratta di una situazione che sta causando qualche preoccupazione tra gli utenti dei Paesi per i quali al momento non non vi è il pieno supporto e che conferma che il colosso di Mountain View sta incontrando qualche difficoltà di troppo nel processo di transizione tra il suo vecchio servizio di streaming musicale e quello nuovo.

Probabilmente prima della chiusura di Google Play Music o proprio in contemporanea con essa il colosso statunitense sarà riuscito a mettere a disposizione di tutti gli utenti a livello globale il suo nuovo servizio perfettamente operativo. Nelle prossime settimane ne sapremo di più.

L’app per Android può essere scaricata dal Google Play Store attraverso il seguente badge: