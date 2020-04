Arrivato il tab Esplora, YouTube Music rilascia di nuovo l’interfaccia grafica presentata già alcune settimane fa. Si tratta in sostanza della nuova schermata di Now Playing che introduce varie modifiche e ritocchi che danno una svecchiata alla UI.

Le novità della UI di YouTube Music

C’è ad esempio un nuovo design per il tasto che consente di passare rapidamente dal brano musicale al video, ci sono le due scorciatoie “Up Next” e “Lyrics” in basso (con la funzione per i testi ancora in fase sperimentale).

Questa nuova interfaccia di YouTube Music porta inoltre sulla UI di Now Playing anche altri controlli di riproduzione con il comando per attivare la ripetizione dei brani e la riproduzione casuale, finora disponibili dal menù opzioni; oltre ai pulsanti “Like” e “Dislike”.

Per il resto, ci sono le opzioni per scaricare, condividere e aggiungere alle playlist accessibili toccando la copertina del brano in riproduzione, e la scorciatoia per passare alla coda da basso, fra le altre cose.

Sono queste le novità di YouTube Music incluse in un aggiornamento che Google sta distribuendo da alcune settimane, e che ora pare in roll out per un maggior numero di utenti (sempre lato server).

Fateci sapere nel box dei commenti qui sotto se lo avete già ricevuto o meno.