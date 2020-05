Nelle scorse ore il team di YouTube Music ha dato il via al rilascio di un aggiornamento che finalmente introduce per tutti gli utenti una nuova interfaccia per la schermata dedicata ai brani in riproduzione, già in test da diverse settimane.

Questa nuova UI mette i tasti dei controlli sulla stessa pagina: quello dedicato alla riproduzione casuale e quello per la ripetizione non sono più nascosti e vengono visualizzati accanto a quelli rewind e forward, quelli con il pollice su e giù vengono spostati accanto al titolo del brano mentre il commutatore tra brano e video è sempre visibile in alto (in quanto le copertine non occupano più tutto lo schermo).

Toccando sulla copertina sono disponibili le opzioni per condividere, trasmettere e visualizzare a schermo intero mentre è possibile spostarsi dal pannello in basso per vedere la coda e i testi. Il mini-player è sempre disponibile ma è leggermente più alto e con il pulsante di chiusura sostituito da uno per l’avanzamento.

YouTube Music si arricchisce della scheda Esplora

Inoltre Google ha introdotto per tutti gli utenti la nuova scheda Esplora, che si concentra su nuove playlist e musica invece che sui video.

YouTube Music per Android può essere scaricata dal Google Play Store: