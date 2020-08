Dopo l’arrivo di queste due feature che rendono YouTube Music più smart e social, il punto di riferimento per la fruizione audio su Android vede l’arrivo di altre feature già disponibili su Google Play Music, il cui destino, come sappiamo, ha fine 2020 come data di scadenza.

Attività recente su YouTube Music

In queste ore diversi utenti confermano che su YouTube Music stanno iniziano a fare capolino due feature normalmente presenti su Google Play Music: la sezione “Attività recente” e la possibilità di avviare la riproduzione audio da dispositivi esterni.

Infatti, avviando l’applicazione o la versione sul web, è possibile notare in cima alla UI la nuova etichetta “Attività recente” – Recent activity – in cui trovano posto album e playlist recentemente ascoltati. Tappando (o cliccando) sulla voce si viene rimandati ad una pagina con le canzoni in ordine cronologico inverso. La possibilità di avviare la riproduzione audio da dispositivi esterni come cuffie o sistemi Bluetooth, è invece disponibile a livello delle impostazioni generali dell’applicazione.

Le novità di YouTube Music dovrebbero essere già live sul web e su Android e potete aggiornare l’app tappando il badge del Play Store sottostante, oppure cliccare questo link per scaricare l’APK da APK Mirror.

Addio alle copertine album in lockscreen

Uno dei cambiamenti estetici che Google porterà su Android 11 riguarda una feature piuttosto apprezzata (almeno da alcuni) su Android 10: la presenza della copertina dell’album in riproduzione direttamente nella lockscreen dello smartphone.

Secondo quando dichiarato da un dipendente Google all’interno del portale Issue Tracker, “Non supporteremo più la visualizzazione delle copertine album nella lockscreen di Android R“. Il motivo potrebbe essere legato al design che Google ha in mente per la nuova major release di Android, evidentemente non più in linea con quella abbracciata su Android 10.