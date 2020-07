Se YouTube è normalmente l’applicazione principe per la visione di video e non solo, i content creator sfruttano la piattaforma di Google non solo per la creazione di contenuti video, ma anche per condividere con i propri utenti alcune informazioni aggiuntive. Molto spesso sotto forma di link, queste informazioni vengono normalmente aggiunte all’interno della descrizione di un video, quell’area che normalmente è possibile trovare direttamente sotto l’anteprima del player video e attivabile tramite un semplice tap sull’icona a forma di freccia.

Nuova UI per la descrizione dei video

Il team di sviluppo di YouTube ha avviato il test di una nuova UI per la descrizione dei video che permette agli utenti di accedere più facilmente a questa sezione che, volendo, può anche essere estesa a tutto schermo con il video in esecuzione in background. È evidente che l’intento di YouTube è quello di permettere agli utenti accedere più facilmente a questa sezione, molto spesso ricca di informazioni utili.

L’arrivo di cambiamenti come ad esempio i commenti più visibili e le miniature più grandi possono in qualche modo “distrarre” l’utente dal poter accedere al pannello descrizione, il quale non viene evidenziato come si deve e molto spesso completamente ignorato durante la visione di video su mobile. La nuova UI può essere quindi utilizzata per leggere informazioni pertinenti al video durante la visione stessa, mentre trascinando la UI verso l’alto è possibile attivare la modalità a tutto schermo per avere così a portata di mano tutte le informazioni presenti in descrizione.

Attualmente la nuova UI è in fase di test A/B per un numero ristretto di utenti e non è stata ancora distribuita a tutti. Vi aggiorneremo nel caso in cui dovesse arrivare ufficialmente tramite un aggiornamento.