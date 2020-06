Dopo il test di ieri riguardante la registrazione di brevi clip, YouTube lancia un’altra funzione sperimentale, questa volta dedicata alla ricerca vocale multilingua: scopriamo di che si tratta in base alle informazioni rilasciate dagli sviluppatori.

Ricerca vocale multilingua su YouTube

All’interno della sezione YouTube Help della community ufficiale possiamo dare un’occhiata alle nuove funzionalità in fase di test. Dopo quella che abbiamo scoperto ieri, che “riprende” in parte le storie, oggi spunta una novità riguardante la ricerca vocale.

In base a quanto riportato, questa funzione permette di cambiare la lingua della ricerca vocale all’interno dell’app Android, direttamente dalla schermata di input: purtroppo non possiamo mostrarvi screenshot o fornirvi tutti i dettagli dato che, come specificato dagli stessi sviluppatori, il test riguarda un piccolo gruppo di persone.

All’interno della schermata dove appare “In ascolto” (basta premere sul microfono in alto a destra durante la ricerca), dovrebbe essere messo a disposizione un comando per modificare la lingua dell’input vocale in modo rapido. YouTube sostiene che il selettore sia disponibile per le lingue indicate a questo indirizzo, ma speriamo che in futuro possa essere implementato un riconoscimento automatico.

Ritenete possa trattarsi di una funzione utile per l’app YouTube per Android? Nel frattempo potete verificare di avere a bordo del vostro smartphone l’ultimo versione disponibile dell’app seguendo il badge qui di sotto.