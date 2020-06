YouTube per Android e iOS sta iniziando a testare una nuova funzione per la registrazione di brevi clip video direttamente dall’app mobile, probabilmente “ereditata” dalle storie. Ecco cosa sappiamo al riguardo.

Questa funzione in fase di test permette agli utenti di registrare delle brevi clip all’interno dell’applicazione mobile, eseguendone l’upload come nuovo contenuto. C’è però una limitazione importante: le clip possono avere una lunghezza massima di 15 secondi.

Questo è ciò che possiamo leggere nella sezione YouTube Help della community ufficiale:

“Tap or hold the record button to record your first clip, then tap again or release the button to stop recording that clip. Repeat these steps until you’re done capturing footage up to a maximum length of 15 seconds. If you’d like to upload a longer video, you’ll still be able to do so by uploading from your phone gallery instead of recording through the app.”