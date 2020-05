I filtri di YouTube per Android, sono ora disponibili per tutti e consentono di semplificare la ricerca di contenuti video che ci sono sfuggiti, che vogliamo continuare a guardare e altro. Ecco di che si tratta.

I filtri delle iscrizioni di YouTube in roll out

Introdotti da Google via via attraverso un roll out intermittente, ora sono disponibili per tutti i filtri delle iscrizioni di YouTube. Sono visibili subito sotto le scorciatoie per accedere ai propri canali ai quali siamo iscritti. e si differenziano così:

Tutti i video : lascia il feed dei contenuti (video e post) così com’è di default

: lascia il feed dei contenuti (video e post) così com’è di default Oggi : screma la ricerca per i video caricati nelle ultime 24 ore

: screma la ricerca per i video caricati nelle ultime 24 ore Continua a guardare : mostra solo i video visti, ma non fino alla fine

: mostra solo i video visti, ma non fino alla fine Non guardati : come specificato

: come specificato Dal vivo : mostra i video live in corso o programmati

: mostra i video live in corso o programmati Post: lista i messaggi dei canali che segui

Eventualmente, attraverso il pulsante “Impostazioni” è possibile anche scegliere se visualizzare o meno i post, oltre ai video.

Dunque, è evidente che si tratta di opzioni utili, comode per non perdersi nulla e per ritrovare facilmente determinati video guardati in precedenza. Purtroppo accedendo a un canale scompaiono, un peccato visto che sarebbero potuti essere delle opzioni pratiche per trovare ciò che cerchiamo.