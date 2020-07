In queste ore Xiaomi presenta un nuovo accessorio per smartphone indicato per chi è alla ricerca di una soluzione pratica ed economica per ricaricare il proprio device in modalità wireless.

Specifiche Xiaomi Vertical Wireless Charging Socket

Xiaomi Vertical Wireless Charging Socket è uno stand di ricarica wireless estremamente economico, da domani in crowdfunding, munito di una basetta leggermente angolata e di colore bianco. Grazie alla presenza di un sistema con doppia bobina, l’utente è libero di posizionare lo smartphone sia in modalità verticale che orizzontale, assicurando così al proprio device di raggiungere la carica massima grazie al supporto alla ricarica da 10 W.

Il retro di Xiaomi Vertical Wireless Charging Socket è inoltre munito di tre comode porte USB (output singolo per porta pari a 18 W) tramite cui ricaricare a piacimento il proprio smartphone assieme ad altri accessori. La piccola basetta di appoggio è poi dotata di un LED di stato che si illumina di verde per indicare l’attivazione della fase di ricarica.

Prezzo Xiaomi Vertical Wireless Charging Socket

La raccolta fondi per Xiaomi Vertical Wireless Charging Socket partirà domani 15 luglio 2020 al prezzo promozionale di 109 yuan, circa 13 euro al cambio, per poi salire a 129 yuan, circa 16 euro, non appena sarà terminata la fase di crowdfunding.