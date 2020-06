Xiaomi sembra stia lavorando ad una lunga serie di design per quanto riguarda le fotocamere relative a smartphone pieghevoli. Infatti, dopo aver visto un brevetto in cui il modulo fotografico sarebbe in grado di ruotare di 360°, quest’oggi scopriamo un inedito brevetto in cui la fotocamera anteriore e posteriore di questo dispositivo foldable potrebbe funzionare contemporaneamente.

Fotocamera tripla con display chiuso

Dagli schemi pubblicati dal China National Intellectual Property Office, è possibile notare uno smartphone pieghevole munito di un design piuttosto particolare per quanto riguarda i moduli fotografici. Dagli schermi è ben visibile un modulo con due sensori sul lato sinistro, che scende ad un solo un sensore sul lato opposto.

La particolarità di questo brevetto è relativa alla gestione delle fotocamere una volta chiuso il display: infatti, invece di separare i sensori integrati nelle due facciate, lo smartphone di Xiaomi li posiziona tutti dallo stesso lato, di fatto trasformando il device in un dispositivo munito di tre sensori principali.

Questa soluzione potrebbe permette a Xiaomi di amplificare le qualità fotografiche dello smartphone senza essere obbligata ad integrare tre sensori principali sul retro, ma andando invece a sfruttare quello frontale chiudendo semplicemente il display su se stesso. Che ne pensate di questo design? Acquistereste uno smartphone del genere? Fatecelo sapere nei commenti qui in basso!