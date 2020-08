Dopo il brevetto di Xiaomi con uno smartphone munito di slot per cuffie true wireless, in queste ore scopriamo che l’azienda cinese ha depositato un altro brevetto che mostra un particolare smartphone munito di display removibile. Sì, avete capito bene: Xiaomi starebbe valutando lo sviluppo di un device mobile munito di PIN magnetici – ricordate i Moto Mods di Motorola? – per permettere all’utente di agganciare o rimuovere un display secondario.

PIN magnetici e display removibile

Il brevetto in questione era stato depositato all’ente CNIPA (China National Intellectual Property Administration) lo scorso marzo, ma solo oggi, 4 agosto 2020, è stato pubblicato dallo CNIPA. Il brevetto è caratterizzato dalla presenza di 22 immagini e di una breve descrizione in cui si fa riferimento ad una “sezione principale” e una “sezione divisa“.

Lo smartphone vede la presenza di un design full screen con tre fotocamere sul retro, una porta USB Type-C sul fondo, tasti per il bilanciere del volume, accensione/spegnimento e due speaker inferiori. Superiormente sembrerebbe essere presente quello che potrebbe essere una “tacca”, ovvero un sistema che permetterebbe all’utente di rimuovere il display dal suo alloggiamento.

Quando collegato al corpo dello smartphone, il display removibile mostra la capsula auricolare, fotocamera frontale doppia con flash LED, mentre il display principale sembrerebbe essere privo di qualsivoglia lente fotografica. Come dicevamo ad inizio news, il pannello removibile sembrerebbe essere alimentato dai PIN magnetici integrati sul fondo dello smartphone.

Senza ombra di dubbio quella di Xiaomi sembra essere una soluzione piuttosto particolare e inedita, sebbene resti il dubbio circa la sua effettività utilità durante un contesto di utilizzo quotidiano.

Che ne pensate di questa soluzione di Xiaomi? Fatecelo sapere nei commenti qui in basso.