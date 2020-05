Se un tempo i display con refresh rate superiori a 60 Hz erano esclusiva dei top di gamma, oggigiorno è sempre più facile scovare smartphone economici con pannelli a 90 Hz. Stessa cosa non si può dire per quelli a 120 Hz, ad oggi ancora esclusiva di una particolare fascia di prezzo, ma con il tempo anche questi verranno implementati su smartphone via via più economici.

Smartphone con display curvi a 120 Hz

Xiaomi è una delle aziende che si muove all’interno di questo contesto – del resto l’ultimo top di gamma presenta un pannello a 90 Hz come abbiamo visto nella recensione Xiaomi Mi 10 Pro -, ma pare che voglia alzare l’asticella verso un nuovo livello. Infatti, come viene riportato dal classico leaker Digital Chat Station su Weibo, sembra che l’azienda abbia in sviluppo almeno due smartphone con display curvo a 120 Hz.

Questi terminali, etichettati con i nomi in codice “Apollo” e “Verthandi“, dovrebbero presentare lo stesso pannello curvo e con alto refresh rate. Per qualcuno questi smartphone potrebbero fare riferimento allo Xiaomi Mi MIX 4, ma al momento si tratta più di una speranza che altro considerando l’impossibilità di indicare Apollo o Verthandi come il vero successore della gamma Mi MIX di Xiaomi.

In copertina Xiaomi Mi 10 Pro