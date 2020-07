L’assenza del jack da 3,5 mm per le cuffie all’interno degli smartphone odierni ha spinto il mercato verso lo sviluppo di soluzioni wireless, come ad esempio le cuffie true wireless che oggigiorno vanno sempre più a ruba. Gli utenti muniti di questi prodotti sono normalmente costretti a portare con sé anche la piccola custodia delle cuffie, ma Xiaomi avrebbe trovato una soluzione inedita a tutto ciò.

Cuffie true wireless integrate nel device

Infatti, grazie ad alcune informazioni relative a The Hague International Design System, una sezione del WIPO (World Intellectual Property Office), e afferenti a due brevetti, è possibile scoprire qualcosa in più sul design di uno smartphone Xiaomi piuttosto particolare. Lo smartphone sarebbe dotato di un pannello edge-to-edge con fotocamera frontale sotto il display e un accessorio direttamente integrato all’interno dello smartphone.

Quelle piccole protuberanze lungo il lato corto superiore dello smartphone altro non sono che cuffie true wireless. Il colosso cinese starebbe studiando un modo per riporre il dispositivo wireless direttamente all’interno del telaio dello smartphone, un po’ com’è possibile fare sulla gamma Samsung Galaxy Note con la S Pen.

La particolarità di queste cuffie true wireless è la loro porzione terminale munita di un sistema che permette agli speaker di muoversi liberamente. In questo modo, una volta riposte all’interno dello smartphone, fungerebbero da speaker per ascoltare musica o per chiamare in vivavoce. Nonostante si tratti di un brevetto e non di un prodotto finito, ci sono alcune considerazioni che Xiaomi deve necessariamente prendere in considerazione.

L’implementazione di questo sistema comporterebbe inevitabilmente l’incremento sostanziale dello spessore dello smartphone e l’evidente difficoltà a garantire la tenuta stagna in caso di contatto con acqua e polvere.

Che ne pensate di questo smartphone? Acquistereste mai una soluzione simile o preferireste fare affidamento sul classico case per le cuffie true wireless?