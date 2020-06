Se fino a qualche anno fa 8 GB di RAM su smartphone Android ci sembravano più che sufficienti per garantire un utilizzo di alto livello e senza compromessi, siamo ormai entrati di prepotenza nel periodo in cui 12 GB di RAM iniziano ad essere la normalità anche per terminali di fascia media.

Presto 16 GB di RAM su device Xiaomi

Un grande quantitativo di RAM offre all’OS la possibilità di conservare in memoria un numero maggiore di applicazioni che, se richiamate, permettono all’utente di continuare ad utilizzarle senza dover invece riattendere il loro caricamento in memoria – la feature è estremamente apprezzata da chi gioca molto su dispositivi mobile.

In queste ore un nuovo post di Digital Chat Station su Weibo ci mette di fronte ad un rumor piuttosto interessante: Xiaomi starebbe lavorando ad uno smartphone di fascia alta con 16 GB di RAM. Il famoso leaker non si sbilancia ad indicare quale sarebbe l’ipotetico smartphone ad abbracciare l’alto quantitativo di RAM, ma secondo alcuni si tratterebbe di un nuovo terminale della gamma Xiaomi Mi MIX. Xiaomi sarebbe addirittura già impegnata nella fase di produzione del terminale Android, il che dovrebbe portarci a saperne qualcosa di più in un futuro non troppo distante.

In copertina Xiaomi Mi 10 Pro